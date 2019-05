Loire-Atlantique : il collectionne les sacs à vomi, ses clients et ses employés se prennent au jeu

Saint-Michel-Chef-Chef, France

De loin on dirait un mur de cartes postales. Mais de près, on ne rêve pas, il s'agit bel et bien de sacs à vomi. Non utilisés bien sûr. Bleu, orange, jaune. Certains avec des motifs, d'autres très originaux :

J'en ai un en forme d'enveloppe. Ça veut dire qu'à la fin du vol une fois qu'il a servi on peut l'envoyer à un ami." Guillaume, le gérant collectionneur

Les compagnies aériennes font preuve de beaucoup d'imagination. Guillaume Staub aime un sac tout particulièrement :

Celui en forme de tableau de score. J'imagine qu'on peut mettre à quelle heure chacun a fait son petit vomi, et voir à la fin qui a gagné."

Cette collection déconcertante a débuté sur un vol d'une compagnie aérienne portugaise. © Radio France - Pascale Boucherie

Dans son délire, le gérant de camping embarque ses salariés. A l'accueil Emilie répond aux sollicitations d'autres collectionneurs du même genre :

C'est moi qui fait les envois et les photos des doubles pour les envoyer à ceux qui nous contactent" - Emilie, employée du camping

Au détour des caravanes, cet habitué du camping, contributeur lui aussi, Denis :

J'en ai trouvé deux de Easyjet, et grâce à moi en juin il en recevra de Stockholm." - Denis, habitué du camping

Guillaume Staub a a rassemblé à ce jour 84 sacs, il est loin du record détenu par un Hollandais :

Il est dans le guide des records, il en a plus de 6000."

Ce passe-temps a un nom, original lui aussi : "émétoaérosagophilie".