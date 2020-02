TEMOIGNAGE - Elle accouche dans sa voiture, les pompiers de Vallet lui viennent en aide

Une femme a accouché d'un petit garçon dans sa voiture ce vendredi 7 février, au bord de la quatre voies entre Vallet et Nantes, avant d'avoir eu le temps de rejoindre la maternité. Les pompiers l'ont prise en charge et transportée vers une clinique nantaise. Le bébé et sa maman vont bien.

Vallet, France

Les pompiers de Vallet sont intervenus pour un accouchement en urgence ce vendredi 7 février, vers 12h30. Ils ont secouru une jeune maman alors qu'elle venait de donner naissance à un petit garçon, dans sa voiture, au bord de la Nationale 249 entre Cholet et Nantes. Tout s'est finalement bien passé, le bébé et sa maman sont en bonne santé.

Un accouchement en urgence qui finit bien

La femme de 33 ans et son conjoint venaient à peine de quitter Vallet et se dirigeaient vers la clinique Jules Verne, à Nantes, où devait se passer l'accouchement. Mais l'enfant n'a pas attendu l'arrivée à la maternité, et le couple a dû s'arrêter au bord de la quatre voies et appeler les secours.

À l'arrivée des pompiers, le bébé était déjà né. Ils ont donc procédé à la sécurisation des alentours, et avec l'aide du SMUR, ont transporté les jeunes parents et leur enfant jusqu'à la clinique.

Ils n'ont pas directement participé à l'accouchement, mais ont pris soin de la femme et de son enfant : "on a sécurisé la zone, posé les clampes (pinces pour interrompre la circulation du sang, ndlr) sur le cordon ombilical, et on a fait en sorte que tout ce petit monde soit bien au chaud en attendant le service médical" raconte Sébastien, l'un des pompiers ayant participé à l'opération.

Intervention rare

Un intervention "marquante" selon lui, "mais dans le bon sens du terme. C'est une intervention sympa et joyeuse parce que d'habitude, on est plus souvent confrontés dramatiques de mort, et là au contraire c'est la vie qui arrive". D'autant plus que tout s'est bien passé, et que le bébé et sa maman vont très bien.

Ce genre d'interventions restent rares pour les services de secours. D'après Sébastien, "on en compte une par an", mais le pompier n'en est pas à sa première. Il a déjà vécu la même situation, il y a quelques années, quasiment au même endroit. Mais ce pompier, lui-même papa, se souviendra tout de même de cette deuxième expérience : "ça fait toujours quelque chose d'être les premiers témoins d'événements comme celui-là. C'est rare, mais ça fait toujours plaisir".