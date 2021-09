Loire-Atlantique : naissance de deux lionceaux à Planète Sauvage

Des bébés lions sont nés à Planète Sauvage, le parc zoologique de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. "Une naissance exceptionnelle", estime le zoo. D'autant plus qu'il s'agit de lions d'Angola, une espère "classée comme vulnérable et menacée d'extinction". "Depuis 1950, ses effectifs auraient chuté de moitié, écrit le zoo sur sa page Facebook. Une espèce victime de la chasse, du braconnage, des maladies transmises par ses proies (tuberculose) et des transformations du milieu qui isolent les groupes et les repoussent vers les zones de moindre densité humaine."

Quatre naissances en 2019

Preuve du caractère exceptionnel de ces naissances, les deux lions d'Angola sont seulement les 4e et 5e nouveau-nés de cette espèce en 2021. Freja, la maman, avait déjà donné naissance à 4 lionceaux en 2019. Pour l'instant en loge, les deux nouveaux ne sont pas encore visibles du grand public.