Pendant le confinement, des idées de balades à deux pas de chez soi

Plutôt que de tourner en rond dans votre quartier lors de votre sortie d’une heure légale et à un kilomètre maxi de chez vous, l’office de tourisme de Loire-Forez a eu la bonne idée d’adapter ses circuits habituels de randonnée pour répondre à la contrainte horaire et kilométrique.

Résultat, l'édition de circuits courts et originaux, à la fois en ville et à la campagne, pour permettre de profiter pleinement de ces sorties comme l’explique Bruno Javerzac l’un des responsables de l’office de tourisme Loire Forez.

On suggère des petites idées de sorties. On s’est dit qu’il y avait des balades au départ des villages à faire en famille pour s’oxygéner et de redécouvrir sans doute des paysages qu’il n’avaient pas vu depuis longtemps. On insiste bien sur le fait qu’elles se font en 45 voire 50 minutes.

Sur les monts du forez sur Montarcher par exemple l’un des plus hauts villages du département, village fortifié avec une très belle balade et une vue panoramique extraordinaire sur les monts du Velay, du Livradois, sur la plaine du Forez et même sur Mont Blanc par beau temps.

Plus urbain à Montbrison, deux circuits proposés, le premier donne à voir l’histoire médiévale de la ville qui fut la capitale historique du Forez. Et une autre du côté du quartier de Moingt, ancienne cité gallo-romaine qui permet de découvrir les anciens thermes, le théâtre et le site de Saint -Eugénie.