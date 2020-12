Loire : il illumine sa maison pour Noël avec plus de 8000 leds à Veauche

Les lumières de Noël continuent de scintiller chez les mordus de décorations de fêtes. Un habitant de Veauche (Loire) propose même un véritable spectacle son et lumière sur sa maison tous les soirs jusqu'au 1er janvier.

Noël, ça n'est pas que le 25 décembre chez les mordus de décorations et animations de fêtes. Jusqu'au 1er janvier 2021, à Veauche (Loire), une maison s'illumine chaque soir pour fêter l'esprit de Noël. C'est celle de David Falzone. Depuis quatre ans, ce père de famille de 38 ans transforme sa maison en spectacle sons et lumière à l'américaine, grâce à des milliers de lampes, de guirlandes et d'heures de travail sur son ordinateur.

Trois semaines de travail pour une chanson

Selon lui, ils sont une petite centaine en France à faire ce genre d'animations, "beaucoup moins connues ici qu'aux États-Unis". L'essentiel du matériel qu'utilise David vient d'ailleurs des États-Unis. Il reconnaît d'ailleurs qu'il s'inspire largement des vidéos des passionnés américains de lumières de Noël. "J'ai tout appris comme ça, sur le tas, en regardant des vidéos", indique celui qui se souvient d'avoir "toujours aimé les décorations de Noël". Il se revoit grimper tout en haut du sapin de ses parents pour accrocher les guirlandes.

Sa version son et lumière de l'esprit de Noël prend beaucoup plus de temps que la décoration du sapin familial. "Une chanson en général c'est trois semaines environ, à faire, à mettre en place au rythme de la musique : on prend une musique on fait des découpages et de là on met des effets de son et lumière", raconte le passionné. Tellement passionné d'ailleurs, qu'il travaille toute l'année sur ses animations de Noël. Pour "un show", comme il le dit lui-même, qui dure près d'une heure.

Noël c'est ça, c'est le partage

"Le confinement du printemps m'a bien aidé cette année", sourit David Falzone. Avec la pandémie de Covid-19, il a d'ailleurs hésité à mettre en lumière sa maison cette année. "Au départ je ne voulais pas faire un gros truc, et puis je voyais toutes les décos dans le garage, je me disais "non ça ne peut pas rester un an dans le garage sans bouger", puis j'ai mis petit à petit... et finalement j'ai tout mis", explique-t-il.

Sans aucun regret, puisque non seulement son fils de 8 ans et lui continuent de s'émerveiller chaque fois que la musique et les lumières s'allument, mais en plus, David a le sentiment que beaucoup plus de personnes viennent devant sa maison pour voir le spectacle qu'en 2019. "Noël c'est ça, c'est le partage et je crois qu'on en a tous besoin actuellement", poursuit le trentenaire, sans quitter des yeux les 8875 leds qui s'illuminent selon un enchaînement très précis dans son jardin. Le partage aussi avec ses voisins, avec lesquels il assure être en bons termes : "ils aiment bien, il y en a même qui essaient de me faire concurrence maintenant... mais y a du boulot !", lance-t-il, taquin.

Le spectacle continue au 26 chemin Angénieux à Veauche, jusqu'au 1er janvier, tous les soirs de 18h à 19h. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page Facebook Noël light show 42