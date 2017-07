Loire : trois petits frères et sœurs tigres prennent leurs marques au refuge de Saint-Martin-la-Plaine

Les animaux retrouvés en mars déshydratés et sales dans un aéroport au Liban vont passer (au moins) quelques mois dans la Loire pour se refaire une santé.

Les trois jeunes tigres de Sibérie sont arrivés à Saint-Martin-la-Plaine (Loire) mardi. Leur histoire est peu commune, ils ont été pris en charge en mars dernier dans un aéroport de Beyrouth par Animals Lebanon, une association libanaise de défense des animaux. Les Tigres venus d'un Zoo en Ukraine étaient transportés dans de très mauvaises conditions par des trafiquants jusqu'en Syrie pour servir de distraction à un autre zoo peu recommandable. Mais l'ONG a réussi à les prendre en charge et a obtenu le droit de les faire transférer en France.

Dans le refuge de Saint-Martin la Plaine

Ils sont donc arrivés dans la réserve de fauves de l'ONG Tonga terre d'accueil, juste au dessus du zoo de Saint-Martin la Plaine. Ce sont deux frères et une sœur âgés de sept mois. Au niveau médical, tout va bien pour eux. Lorsque l'on s'approche de leur enclos, ils ont un peu peur, ils sont encore marqués par l'expérience qu'ils ont vécue. Jean-Christophe Gérard est le vétérinaire qui a été envoyé au Liban en mars, juin et donc juillet pour faire les examens et organiser leur transfert dans la Loire : "quand l'association les as récupérés, ils avaient passé dix jours dans une toute petite caisse. Ils ne pouvaient pas se tenir en long et en large dans cette caisse, ils étaient couchés dans leurs crottes, ils étaient dégueulasses... Ils devaient être vendus à un particulier qui voulait avoir trois tigres chez lui alors qu'il ne sait même pas s'en occuper. Ils ont été sortis des mains de trafiquants et c'est une bonne chose."

Le refuge de Tonga Terre d'accueil va s'occuper d'eux pendant quelques mois, leur avenir passera certainement par un zoo, celui de Saint-Martin-la-Plaine, ou un autre. En août dernier, le petit tigre Vengaï, exploité par des dealers en région parisienne, avait déjà été recueilli. Aujourd’hui, il va bien et coule des jours heureux avec sa partenaire dans un zoo près d'Auxerre.