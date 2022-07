Longer la Moselle à vélo, de Bussang à Coblence : défi réussi pour le Mosellan Romain Lescanne !

Le Tour de France a désormais quitté la Lorraine, mais on compte encore quelques fous de vélo ! Romain Lescanne a récemment longé la rivière de la Moselle, de sa source vosgienne à sa confluence dans le Rhin. Plus de 500 kilomètres parcourus en une seule journée. Récit d'un périple hors norme.

Romain Lescanne, 33 ans, sportif accompli, habite Guénange et travaille à la centrale nucléaire de Cattenom. Il s'est lancé un pari un peu fou : longer la Moselle à vélo, d'une seule traite, en une journée, de sa source dans les Vosges, sur les hauteurs de Bussang, jusqu'à Coblence en Allemagne, où la rivière se jette dans le Rhin. Challenge réussi haut le guidon ! Près de 550 kilomètres - 543 précisément - avalés le vendredi 24 juin dernier, en 19 heures et 18 minutes, dont une heure à peine de pause au total.

Départ à minuit depuis la source de la rivière...

L'idée lui est venue quand des amis se sont lancés dans le tour du Luxembourg à vélo : lui a jeté son dévolu sur notre chère rivière. Après avoir bien préparé son itinéraire, le voilà parti. Sa maman l'avait conduit à Bussang la veille, où il a pu dormir quelques heures avant le grand départ. "Je me suis lancé à 0h05", raconte Romain.

On ne peut pas complètement longer les rives de la Moselle, mais presque. "La Moselle, au début, je l'ai surtout entendue ! Je ne l'ai vraiment vue pour la première fois qu'au bout de deux heures, à Epinal." Un premier ravitaillement est prévu à hauteur de Richardménil, au sud de Nancy. Pour pouvoir être totalement autonome et ne pas obliger ses proches à être au rendez-vous trop tôt le matin, le cycliste avait caché sa collation et ses bouteilles d'eau la veille au soir !

Romain poursuit son périple avec le petit détour de la rivière à Toul, avant de continuer vers le nord : il arrive sur Metz à 8 heures du matin. "C'était drôle de voir le monde se réveiller, les gens aller au travail de bonne heure, alors que moi je roulais depuis minuit !". Kilomètre 257 : Romain passe par Guénange, son berceau familial. Puis première et seule vraie pause de 45 minutes à Manom, près de Thionville. "Là, grande surprise : des amis, des collègues de travail, mon père, sont venus à ma rencontre. C'était la partie de la Moselle que je connaissais le mieux, mais émotionnellement, c'est mon plus grand souvenir". Certains enfourchent même leur vélo pour l'accompagner quelques temps.

... arrivée 19 heures plus tard à Coblence

La frontière franco-allemande est franchie à Schengen. Viennent ensuite Remich, puis Konz, Trèves, et les boucles innombrables de la Moselle allemande, dans un décor sauvage et préservé. "La rivière est très différente entre les parties française et allemande. Très industrielle jusque Metz, Florange, avec beaucoup d'usines, je suis bien placé pour le dire avec la centrale de Cattenom ! C'est notre source froide. Et côté allemand, on arrive vers une Moselle beaucoup plus touristique, avec beaucoup de restaurants, de campings. Et le décor s'y prête : c'est là qu'elle a sa plus grande largeur, et la voie verte longe vraiment la Moselle".

La Moselle est belle, variée, on s'y sent bien tout le temps

La canicule avait eu lieu la semaine précédente. "Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu l'alerte orange orages !" La veille au soir sur Bussang, il pleuvait effectivement des cordes, Romain a craint de devoir reporter son projet. "Mais finalement au départ, pas un nuage. J'avais une bonne étoile, ça devait bien se passer ce jour-là". Les orages ont souvent menacé au loin, mais à part une bonne douche de quelques minutes, les éléments sont restés avec lui.

La partie préférée de Romain ? Les derniers kilomètres avant Coblence : "Vestiges de châteaux, côteaux des vins de Moselle... Les 50 derniers kilomètres sont magnifiques". Petite désillusion tout de même en arrivant à destination. "Je rêvais d'une arrivée sur la place emblématique de la confluence à Coblence. Et là... Il y avait un événement sportif ce jour-là. De la musique à fond, la foule partout... J'avoue qu'après 19 heures de vélo, quand j'ai vu ça, c'était compliqué !"

Comment se sent-on après une telle épreuve ? "Une immense fatigue. Physiquement ça allait, j'avais bien géré, j'avais un ami qui me ravitaillait et qui était aux petits soins pour moi, c'était super. Mais les derniers kilomètres, une vraie chape de plomb. Comme si votre cerveau se mettait en sécurité pour atteindre son objectif."

Détail d'importance : le cycliste roulait sur un vélo à pignon fixe, un "fixie" pour les intimes. Comme ce type de vélo ne possède pas de vitesses : on doit pédaler sans cesse, mais on peut mieux gérer sa cadence et rouler assez vite. Après avoir savouré le moment, Romain est rentré à Guénange, en voiture, avec son ami au volant. "Je me suis endormi en moins de trois minutes dans la voiture !"

Romain a partagé son périple sur les réseaux sociaux. "Le partage est le plus important dans des moments pareils". Il réfléchit déjà à son prochain défi, très original lui aussi... On n'en dira pas plus, rendez-vous l'année prochaine !