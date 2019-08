Lorient. Les moutons du sous-préfet

Lorient, France

La scène est un peu surprenante, Pierre Clavreuil, le sous-préfet a la main tendue au dessus d'un petit grillage. Trois frimousses noires se découvrent et des bêlements répondent à l'appel. "Ce sont des moutons d'Ouessant" annonce fièrement le représentant de l'Etat. "Ils sont là depuis que l'herbe est haute, donc depuis le mois de mai." Voir gambader, Post-it, Paula et Poutou, donne une ambiance particulière à cette cour partagée par la sous-préfecture et le palais de justice, plus habituée aux voitures et à une pelouse tondu au raz. Cette initiative est menée en collaboration avec l'association Optim'ism.

"Les moutons font un double travail. _Les agents des deux maisons aiment bien en parler et se retrouver et créé de la convivialité au delà de ce qu'on espérait_. Ça accompagne aussi les mutations en interne, sur la gestion de l'énergie." Au delà des moutons, un travail est en cours pour "avoir des toits solaires". "On espère pouvoir consommer ce que nous produirons et pouvoir éventuellement l'offrir à la population. Tout ça est en cours et on le fait en collaboration avec le Palais de justice et puis j'espère bientôt, le commissariat."