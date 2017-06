Lorient : un mystérieux château attire les curieux pour une vente aux enchères

La salle des ventes de Lorient organise ce samedi une vente aux enchères extraordinaire, intitulée "La vie de Château". Vous pourrez y acheter les meubles et bibelots d'un mystérieux château breton, dont les propriétaires ont souhaité rester anonymes.

Des statuettes, des commodes, de la vaisselle, des coffres en bois et une quantité incroyable de fauteuils de différentes époques : c'est seulement une partie de ce que l'on pourra admirer, et éventuellement acquérir, à la salle des ventes de Lorient ce samedi après-midi, à partir de 14h.

"La Vie de Château", une vente historique à Lorient

Il s'agit de l'ensemble du mobilier d'un château breton. Une vente exceptionnelle pour la salle des ventes de Lorient, plus habituée des saisies judiciaires. "C'est rare d'avoir un ensemble aussi cohérent et aussi important en une seule vente", confirme maître Dorothée Galludec, la commissaire-priseur.

Les curieux peuvent encore venir admirer les différents lots ce samedi matin, avant la vente cet après-midi © Radio France - Nolwenn Quioc

Et les acquéreurs ne s'y trompent pas : beaucoup de curieux se sont déjà déplacés, ce vendredi, pour faire du repérage avant la vente.

Un mystérieux château dans un "très bel endroit" du Morbihan

Mais d'où viennent tous ces meubles ? Mystère. Les propriétaires ont souhaité rester anonyme. Et ce n'est pas Dorothée Galludec qui vendra la mèche : "Je suis liée par le secret professionnel, donc je ne peux rien dire, mais sachez que c'est un très bel endroit dans le Morbihan". A voir les meubles, lustres et peintures proposés à la vente, on le croit aisément.

Un mystère qui attise la curiosité des badauds, mais qui déçoit d'autres amateurs d'histoire. "Savoir quel est le château ça permet de connaître son histoire, et donc l'histoire de l'objet", regrette Dominique.

Christian, lui, ne s'avoue pas vaincu, et lance en plaisantant : "Je saurais ! j'ai mes entrées ! ça m'embête parce que j'aurais bien aimé acheter le château. Ca doit pas être cher, s'ils vendent les meubles !"

Un lapin qui joue de la cornemuse, comme à Malestroit

Enfin, au détour d'un coffre du XVIIe siècle, un indice ! "On retrouve un symbole, qui serait soit un lapin, soit un âne qui joue de la cornemuse" commente Sandy Surmely, commissaire priseur. "Ce motif là on le retrouve sur la façade de la maison de la Truie qui file, appelée également la Maison des singes, à Malestroit. Ça nous permet de situer notre coffre historiquement, mais aussi géographiquement."

Ce lapin (ou peut-être un âne, selon les spécialistes) jouant de la cornemuse pourrait indiquer que le château n'est pas très loin de Malestroit © Radio France - Nolwenn Quioc

Des prix allant de 20 € à plusieurs milliers d'euros

Et pas besoin d'être féru d'histoire ou collectionneur chevronné pour trouver son bonheur à la salle des ventes de Lorient, précise Maître Dorothée Galludec. "On a des choses intéressantes et tellement variées que tout le monde va y trouver son bonheur, et en plus vraiment à tous les prix, puisqu'on commence à 20€. Ensuite on finit un peu plus cher, mais quand on aime, on ne compte pas !"

Les acquéreurs, c'est Monsieur et madame Tout-le-Monde qui viennent faire une bonne affaire" - Me Dorothée Galludec, commissaire-priseur

Un lustre ou un buffet pour meubler et décorer une pièce haute de plafond

Outre le prix, il faut également avoir la place pour entreposer chez soi un buffet sculpté de 3,20m de hauteur pour 2,50m de largeur, ou une table de salle à manger pouvant contenir 18 couverts.

Une impressionnante table à manger, estimée entre 300 et 500 euros © Radio France - Nolwenn Quioc

Mais ça ne fait pas peur à Philippe, qui est prêt à débourser les 1500 euros nécessaires à l'acquisition du buffet, "pour meubler sa salle de réception". "Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'acquéreurs pour ce meuble, les enchères ne devraient pas trop monter" confie-t-il. Verdict ce samedi à partir de 14h.

Retrouvez toutes les informations sur la vente et les photos des différents lots.