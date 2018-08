La LFP a décidé d'interdire la tenue du match de vendredi au Moustoir. L'état de la pelouse ne permet pas d'assurer la sécurité des joueurs. Lorient a jusqu'à ce mardi soir pour trouver une solution de repli, mais cela semble d'ores et déjà compromis.

Lorient, France

Une chose est sûre, la rencontre Lorient-Valenciennes n'aura pas lieu au Moustoir. En revanche, difficile de dire si elle pourra avoir lieu tout court. En effet, l'état de la pelouse ne permet pas de disputer la rencontre à Lorient.

Dans un communiqué, le club explique qu'il a jusqu'à ce mardi soir pour trouver une solution : "Au-delà de ce délai, la rencontre sera reportée à une date ultérieure." C'est d'ailleurs la piste qui semble la plus plausible.

Concarneau pas homologué

Il faut d'abord un stade homologué pour accueillir la ligue 2 : c'est donc fichu pour Concarneau, qui se trouve pourtant seulement à une cinquantaine de kilomètres.

Les autres stades déjà occupés ce week-end

A Vannes, le stade de la Rabine est mobilisé par la coupe du monde féminine U20, et Rennes et Guingamp jouent déjà à domicile. Il resterait donc Brest, mais c'est peine perdu ! Il apparaît compliqué d'organiser la sécurité autour de la rencontre. Le club a même lancé des pistes pour aller jouer à Nantes, ou à Angers... Mais là aussi un champignon a attaqué la pelouse... Et les clubs préfèrent logiquement épargner leurs terrains...

Valenciennes devrait refuser l'inversion du calendrier

Il est toujours possible de demander à Valenciennes d'accepter d'inverser le calendrier. Match aller dans le nord et match retour en Bretagne. Mais ça ferait jouer le VA quatre matchs de suite à l’extérieur en plein mois de janvier, le club devrait refuser ! Le plus probable, c'est donc que la rencontre soit décalée à une date ultérieure.