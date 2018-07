Alès, France

Dans le Gard et la Lozère, on attend la finale entre les bleus et la Croatie au mondial de foot. A 01H45, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le moment choisi par le bébé pour venir au monde. Loris est pressé. Un bébé Coupe du Monde de 3,6 kilos qui ravit sa grand-mère Huguette de Saint-Martin de Valgualgues. La maman, Audrey et le papa Julien se portent bien aussi. Autre bébé Coupe du Monde à Nîmes, Romane est née à 18h48. Elle a attendu la 90é minute du match.

Une victoire épique et un naissance aussi

Loris, pressé d'arriver pour la victoire des bleus, est né dans le camion de sapeurs pompiers à Genolhac dans le Gard en route pour l’hôpital d'Alès. Il rejoindra bientôt son Cloé et Yann son frère et sa sœur au domicile de ses parents à Pourcharesses en Lozère. Comme le dit Hugette, bienvenue à un petit dont elle sent déjà qu'il sera footballeur.