Lorraine : un aigle impérial du zoo d'Amnéville retrouvé 450 km plus loin... dans la Somme !

Amnéville, France

C'est une histoire qui relève du miracle de Pâques. Sayna, une femelle aigle impérial du zoo d'Amnéville (Moselle) s'était échappée fin mars. Elle vient d'être retrouvée à 450km... dans la Somme ! Le rapace, affaibli mais sauf, a été ramené ce vendredi en Moselle.

Échappée lors d'un coup de vent

Le 29 mars, le rapace, dressé pour les spectacles, profite d'un grand coup de vent lors d'un entraînement pour se faire la belle. Il va ensuite parcourir des centaines de kilomètres, porté par les courants d'air chaud. Ce jeudi, après trois semaines d'attente, un vétérinaire donne l'alerte.

L'oiseau a été retrouvé dans un champ à Y (est de la Somme), puis recueilli à la clinique pour animaux. Affaibli mais sauf, l'oiseau a bien mangé à son retour et a été placé en quarantaine pour quelques test et soins indique un membre du zoo.

Soulagement à la fauconnerie

La cavale de Sayna a beaucoup inquiété les membres de la fauconnerie, qui compte 250 rapaces. L'oiseau, âgé de 23 ans, ne sait normalement pas chasser, étant nourri par l'Homme. "On se posait beaucoup de questions, explique Mickaël Heinry, responsable animalier au zoo d'Amnéville. C'est quelque chose qui n'arrive pas couramment, en général si on perd un oiseau il est dans l'arbre d'à côté et on le récupère. Mais je pense que l'équipe avait perdu tout espoir."

C'est un très grand soulagement, c'est magnifique comme retrouvailles — Mickaël Heinry, responsable animalier

A savoir que dans la région, il n'y a pas d'aigles impériaux à l'état sauvage, mais on retrouve parfois des buses variables, de plus petite taille.