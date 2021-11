Lorraine : Un collectif d'élèves pour exiger de la raclette à la cantine du collège

Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas manger de raclette à la cantine ! Un collectif de collégiens lorrains a décidé d'interpeller la direction en chanson... et a obtenu gain de cause !

Les élèves lorrains ne manquent pas d'humour. Ceux du collège Jean Bauchez du Ban-Saint-Martin (Moselle) viennent de monter un collectif pour demander de la raclette à la cantine !

Un "scandale" dénoncé avec humour

Sur une affiche qu'ils ont placardé dans les couloirs, on pouvait lire : "Collègiens, de nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous. C'EST UN SCANDALE".

Ils expliquent qu'ils ont donc monté le collectif "RERC (Rires et Raclettes chantants)" pour demander à l'administration d'organiser un repas raclette, au moins une fois dans l'année. Et ils n'hésitent pas à aller plus loin : "Nous tiendrons tête à tous le personnel et chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette"

En chaussettes ou en claquettes J'aime la raclette

Avec elle c'est la fête J'aime la raclette

Non sans humour, les élèves ont interpellé la direction, qui leur a répondu avec malice! - .

Les prenant au mot, la direction a répondu par voie d'affichage, exigeant en effet d'entendre les jeunes chanter, et proposant ensuite un repas raclette pour le 13 décembre, la journée mondiale de ce plat tant attendu !