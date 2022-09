Los despacitos sont arrivés au Costa-Rica !

On prend des nouvelles de cette famille rouennaise partie faire un tour du monde en famille pour l'année 2022/2023. Partis en août, ils sont arrivés au Costa-Rica et découvrent le pays depuis quelques semaines...

Rachel et Vincent, les parents, et leurs enfants Maëlys, Augustin et Anatole, respectivement âgés de 16, 14 et 10 ans, sont tous rassemblés autour de la piscine, autour du téléphone.

Ils vivent la "pura vida" depuis leur arrivée. Rachel : "c'est un concept qu'ils utilisent ici pour dire merci, pour dire bonjour, pour dire bienvenue, la vie tranquille, dès qu'on est un peu inquiets ils disent "Pura vida!". Et ce n'est pas que pour les touristes, ils le disent aussi entre eux. C'est la vie tranquille : il fait beau, la nature est belle, les paysages sont magnifiques et on est détendus"

La pura vida, une belle description de ces premières semaines marquées par la découverte de ce pays d'Amérique Latine.

Maëlys a été très marquée par la présence d'animaux partout : "dès qu'on se promène, on peut entendre un bruit dans une branche et ça peut être un Ara vert, ou un singe! y'a des papillons énormes tout bleu au soleil" Augustin renchéri "les fourmis aussi sont énormes"... pour Vincent, ce qui l'a le plus marqué c'est la diversité des oiseaux et deux petits animaux qui peuvent surgir d'un peu partout : les armadillos et les agoutis ! Anatole lui : "les fruits délicieux, et les motards qui vont trop vite!"

Les premiers étant des fourmiliers de la taille d'un chat et les seconds des sortes de mulots aux longues pates !

Mais après les trois semaines de vacances et de découverte du pays, c'est la rentrée scolaire et là, tout ne s'est pas passé comme prévu, car à distance les galères administratives arrivent vite !

Rachel : "certains ont peur des tarentules, de l'avion... moi j'avais peur de l'administratif et du CNED"... et à juste titre car les dossiers des enfants étaient bloqués lors de la rentrée scolaire, ce qui a retardé la reprise pour les enfants.

Mais pour Maëlys, c'est encore la "pura vida" : "Au pire, je redouble... bien sûr je vais tout faire pour ne pas redouble mais la pire des choses qui peut arriver est pas horrible non plus!" rigole-t-elle pendant que ses parents protestent en riant.

Prochaine étape, le Canada! Et pour suivre leurs aventures en direct, RDV sur leur compte instagram, Los Despacitos.