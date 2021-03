Lot-et-Garonne : Pépère en lice pour devenir le taureau le plus sexy de France

Un taureau du Lot-et-Garonne va t-il être élu le taureau le plus sexy de l'année 2021 ? Ce concours un peu farfelu existe bel et bien ! Il est organisé par le groupe de musique Wazoo, groupe de folk auvergnat connu pour sa reprise de "La Manivelle". Cette compétition est un moyen de palier à l’annulation du Salon de l'Agriculture. Les musiciens sont à la recherche de la bête "qui est capable de pécho plus que Rocco".

Son point fort ? Sa langue

Le taureau Pépère habite Castillonnès dans le Lot-et-Garonne, c'est à quelques kilomètres de Bergerac. On rencontre l'animal dans sa stabulation au GAEC de Lacan avec son propriétaire Fabrice Miossec, éleveur laitier.

A trois ans, ce taureau bien musclé, de race Red Holstein (il est blanc tacheté de marron) pèse 750 kgs : "Il est assez costaud" assure son propriétaire. L'animal est déjà le roi dans son enclos, entouré d'une centaine de femelles : "Il est au milieu des génisses, il fait sa vie tranquillou. Il est là pour remplir les génisses. Faudrait pas qu'il grossisse trop et qu'il nous les écrase" s'amuse Fabrice. Pépère est séducteur mais aussi câlin et fougueux avec son papa : "Il vient vers nous, il se laisse caresser mais il est capable de courir un peu partout. On reste de l'autre côté de la barrière" explique t-il.

L'agriculteur a vu passé le concours du Sexy Taureau 2021 sur Facebook. Fabrice n'a pas hésité une seconde a présenté Pépère pour le titre de Sex Symbol bovin de France. Tout est parti d'une photo plutôt sensuelle : "Il tirait la langue et prenait la pose. On peut s'imaginer un tas de choses avec ses copines" confie Fabrice le regard rieur.

Pépère est le roi dans son enclos © Radio France - Flavien Groyer

Fabrice en appelle maintenant au bon goût des internautes pour remettre à Pépère l'écharpe du Sexy Taureau 2021. Pour voter ? Rendez vous sous la publication ci dessous. Il suffit de commenter et de voter pour la photo numéro 2 ! L'animal est en compétition contre trois autres taureaux venus du Cantal, de Saône-et-Loire et du Limousin. Résultat des votes mercredi 10 mars à 18h30 : "L'heure de l'apéro" lance l'éleveur ! "Le propriétaire du Mister Taureau Sexy 2021 se verra gagner notre album « Agriculteurs » et un tee shirt en récompense" peut-on lire sur la page Facebook de Wazoo.

Promouvoir le métier d'éleveur

Au delà de la compétition, c'est avant tout pour promouvoir le métier que Fabrice s'est lancé : "Pépère représente les éleveurs laitiers. C'est bien de montrer des belles images de l’agriculture". Le but c'est aussi d'attirer les jeunes et de les inciter à s'engager : "Il y a de moins en moins d'éleveurs et les fermes ne sont pas reprises. Il faut des jeunes".