Loto à 18 millions d'euros dans l'Orne : les gagnants encore originaires d'Argentan

La Française des Jeux vient de communiquer quelques éléments sur les heureux gagnants du gros loto dans l'Orne le 26 avril dernier. Pour l'instant, on savait juste que la grille avait été validée dans le département . On apprend ce mardi que le gagnant, un couple d'artisans, a validé son ticket au bar presse Le Colbert du centre Leclerc d'Argentan.

Trois semaines plus tard, les gagnants n'ont toujours pas vraiment atterri. Ils racontent à la Française des Jeux comment ils ont appris la nouvelle. En se couchant comme tous les soirs, le mari, qui joue la même grille depuis plus de 10 ans, regarde les résultats du loto sur sur application. Autant dire qu'il n'en croit pas ses yeux quand il va réveiller son épouse pour lui susurrer à l'oreille : "Je crois qu'on est millionnaires". Cette dernière, qui ne goûte pas toujours l'humour de son compagnon, lui demande la tranquillité mais finit par céder. Elle aussi regarde son portable et se rend compte que son mari ne plaisantait pas !

L'artisan à son compte qui a validé le ticket explique à la FDJ qu"'il va s'acheter une nouvelle maison en Normandie, ainsi qu'une voiture et quelques voyages en famille". Le couple souhaite conserver son anonymat. "Je suis content pour les clients, 18 millions ça laisse un peu temps de voir venir quand-même", explique à France Bleu Nicolas Belhache, le gérant du Colbert qui va recevoir le chèque-affiche ce mardi matin des mains du commercial de la Française de Jeux. Une belle occasion de faire de la publicité à l'établissement mais le patron espère surtout voir ses clients : "peut-être qu'ils vont venir se présenter mais il n'y a aucune obligation, on peut rester dans le flou pour toujours". Chez les joueurs il se dit qu'il faut jouer dans les établissement qui ont décroché déjà des gros lots : "J'espère confirmer les dires en faisant gagner un autre gros lot" termine Nicolas Belhache.

Argentan est apparemment une ville qui sourit aux joueurs puisque le dernier gros lot, le record à date établi en juillet 2015, s'était élevé à 24 939 216 euros. C'était à l'Euromillions et c'est toujours le record pour le département..