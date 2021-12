Loto : on a tenté de retrouver le gagnant des 30 millions d'euros à Orgères

C'est devenu en quelques heures le sujet de conversation dans toute la commune : mais qui est donc ce mystérieux "soixantenaire", selon la FDJ, qui vient de toucher 30 millions d'euros, le plus gros gain de l'histoire du Loto en France ? Ce "joueur occasionnel, qui tente sa chance à Loto et Euromillions toujours avec les mêmes numéros, sélectionnés aléatoirement il y a plusieurs années", a joué ce 4 décembre au tabar "La pause presse" à Orgères.

"Les gens, en plus pendant les fêtes, auraient tous voulu gagner cela", témoigne Deborah, la boulangère. "Est-ce que vous savez qui c'est, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de tout cet argent, si cela avait été moi je serai parti au soleil", tous ont ces questions à l'esprit. "_Bravo pour lui, je pense que cela va bien aider. Tout le monde rêve d'avoir de l'argent, pouvoir mettre de côté, faire des proje_ts", continue la commerçante. Lorsqu'on pose la question à un de ses clients, en tenue de travail : "A non ce n'est pas moi, sinon je pense pas que je serai là aujourd'hui, je serai déjà parti !", s'amuse t'il.

Cruel échec pour l'enquête de France Bleu Armorique

Roseline, elle aussi, aimerait bien savoir qui se cache derrière cet énorme gain. "C'est LA question que tout le monde se pose", reconnait celle qui joue plutôt au Quinté. "Je suis très contente pour ce monsieur, mais ce n'est pas pour autant que je vais jouer au loto." Ne comptez pas sur Marie-Noël Chaussée, la patronne de "La pause presse" pour vendre la mèche. "J'en ai aucune idée, on voit passer tellement de monde !"

Marie-Noël Chaussée, la patronne de "la pause presse", est "très heureuse" pour le gagnant des 30 millions d'euros. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Elle se souvient parfaitement du coup de fil, lundi, du patron de la Française des jeux. "Il me dit "je vous contacte parce que j'ai une agréable surprise à vous à vous faire, le gagnant des 30 millions est tombé chez vous". Je lui ai dit "Non, c'est vrai, c'est super". Donc il me dit : "préparez vous, faites vous belle, vous allez être sollicité par les journalistes, comme on dit, et ça sera un plus pour votre établissement. Au moins, s'ils connaissent pas, ils vont connaître Orgères."

L'heureux gagnant aurait pu ne jamais toucher son argent !

La Française des jeux a donné quelques détails sur le gagnant, qui aurait bien pu passer à côté du jackpot. "Pendant plus d’une semaine, alors que ce chanceux voyageait pour affaires, le ticket gagnant est resté dans sa sacoche. « D’ailleurs, j’ai égaré ma sacoche au restaurant durant mon séjour. J’ai dû envoyer un taxi pour la récupérer », raconte-t-il. « A l’époque, je ne savais pas que mon reçu était gagnant. Jamais je n’aurais imaginé que ma sacoche contenait 30 millions d’euros ! »", indique la FDJ dans un communiqué.