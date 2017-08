VIDEO - Découvrez le loto-bouse, où jouer avec une bouse de vache peut rapporter gros!

Le village de Semousies, près d'Avesnes sur Helpe, organise depuis deux ans un loto très particulier : des cases sont tracées dans une pâture, des vaches sont lâchées, et leurs bouses désignent les numéros gagnants. Voici le loto-bouse!

Prenez une pâture, tracez-y des cases numérotées, laissez des vaches s'y promener et attendez qu'elles fassent leurs besoins : vous venez de faire un loto-bouse! Un concept qui se développe dans plusieurs régions de France et qui pourrait devenir une spécialité du petit village de Semousies, près d'Avesnes sur Helpe.

Il s'agit du deuxième loto-bouse organisé par le village, et ça cartonne : les 2500 cases avaient toutes été réservées plus d'un mois à l'avance.

Au bord de la "grille", le maire de Semousies, Jérôme Beugnies, lance la partie. "On lâche les vaches au milieu de la pâture, il y a un délai de quinze secondes, et on attend ensuite les bouses!" Reste à savoir combien de temps les vaches mettront à "bouser" mais ça, même Marie, leur propriétaire, n'en sait rien. "Si elles sont stressées, ça peut aller vite, mais ne peut pas les forcer. Elles ont leur caractère!"

La première bouse tombe au bout de... deux minutes. L'organisation se rend alors sur place pour déterminer la case gagnante.

"La bouse est tombée en plein milieu d'une case, c'est parfait!" s'exclame Maître Delval, huissier de justice. Car l'organisation du jeu est prise très au sérieux. "Là c'est facile. Mais si la bouse tombe entre deux cases, il faut mesurer de quel côté il y a le plus de bouse pour déterminer le gagnant."

Maître Frédérique Delval, huissier de justice, et arbitre du loto-bouse Copier

Le contrôle de la case gagnante est effectué par un huissier de justice © Radio France - Bastien Deceuninck

Bouser peut rapporter gros

Et on peut gagner gros: des chèques cadeaux de 300 et 500 euros, ainsi que deux chèques voyage de 1000 et 1500 euros! Il aura fallu deux heures aux quatre vaches pour "bouser" dans la case de leur choix. Après vérification, ce sont Aimé et Marie-Françoise qui remportent le gros lot. "On ne s'y attendait pas. C'est vraiment une bouse qui rapporte!". Le couple pensera peut-être à Hidda, la vache qui les a fait gagner, lorsqu'ils s'envoleront pour la destination de leur choix.

Le prochain Loto-bouse est déjà prévu : ce sera le dimanche 26 août 2018.