L'Isère ne serait-il pas le département de la chance ? La Française des Jeux vient de remettre la somme de 19 millions d’euros au gagnant qui a décroché le jackpot du Grand Loto de Noël; ainsi que 13 millions d’euros à celui du Super Loto du Nouvel An. Deux chanceux isérois.

Loto de Noël et du Nouvel an : les deux Isérois ont touché leurs gains, de 19 millions et 13 millions d'euros

En jouant, le 15, le 30, le 33, le 35, le 48 et le numéro chance le 5, il ne s'attendait pas, le 25 décembre dernier au soir, à décrocher le jackpot du grand loto de Noël. Il était pourtant devant sa télé, avec son épouse, lorsque Jean-Pierre Foucault a annoncé en direct, que le grand gagnant se trouvait en Isère, sans songer qu'il s'agissait de lui. Il a d'ailleurs mis quelques semaines à se faire connaitre. Nous avions lancé un avis de recherche sur notre site.

L'heureux gagnant a validé sa grille dans le nord-ouest de l'Isère. Selon La Française des Jeux, il s'agit d'un joueur régulier, "depuis plus de 30 ans", et il vient de recevoir son gain : 19 millions d'euros. Un incroyable cadeau de Noël qui permettra au couple d'aider leurs enfants.

"Nous aimerions acheter une maison et voyager, d'abord en France puis plus loin sans doute." - Les gagnants isérois

Une semaine plus tard, la chance a de nouveau frappé en Isère, cette fois-ci avec le Loto du Nouvel An. Un nord-isérois vient de se voir remettre la somme de 13 millions d'euros après avoir coché les cinq bons numéros et le numéro chance.

Il s'agit d'un joueur occasionnel. Il avoue d'ailleurs n'avoir misé qu'une seule fois en 2020. En ce dernier jour de l'année, il décide donc de tenter sa chance. Habitué à faire des flashs, cette fois-ci, il a décidé de prendre son destin en main : "Sur ma table de cuisine se trouvaient des produits vitaminés comme des baies de goji, de l’acérola et des cranberries. J’ai regardé les code-barres et j’ai constitué mes grilles comme ça. Il faut savoir pimenter sa vie, j’ai aussi relevé le code d’une sauce corsée qui se trouvait à proximité... Le combo gagnant", confie-t-il.

Des travaux dans sa maison et des voyages se profilent pour lui à l'horizon. "Je vais y aller pas à pas. J’ai beaucoup de passions dans la vie , je vais pouvoir m’y adonner encore plus", a-t-il déclaré à la Française des Jeux lors de la remise de ses gains. Ces deux gagnants souhaitent conserver leur strict anonymat. On leur souhaite beaucoup de bonheur.