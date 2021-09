Loto du Patrimoine : deux habitantes du Sud-Ouest raflent 1,5 million d'euros

L'édition 2021 du jeu de grattage Mission Patrimoine a permis à deux joueuses de Haute-Garonne et du Lot-et-Garonne de remporter 1,5 million d'euros, gain maximal. Elles sont les premières gagnantes de la quatrième édition de ce jeu initié par Stéphane Bern avec le Loto du Patrimoine.

Les trois premières éditions de l’offre Mission Patrimoine proposée par Stéphane Bern ont permis de collecter plus de 72 millions d’euros pour la Fondation du patrimoine.

La première gagnante a validé son ticket au Tabac de la Halle à Saint-Lys (Haute-Garonne), dans la Gascogne toulousaine. Elle avait acheté deux billets et a confié vouloir s'offrir une voiture. La seconde gagnante vient de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), c'est en tous cas dans le centre Leclerc de la ville qu'elle a participé pour la première fois à ce jeu. Elle compte investir dans l'immobilier dans le Sud avec cet argent.

Grâce à l’achat d’un ticket Mission Patrimoine, ces deux femmes ont participé à la sauvegarde du patrimoine français, notamment celle des sites sélectionnés dans leur région par la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la FDJ, en l'occurrence la Poterie à Gradignan (Gironde) et l’église abbatiale Sainte-Marie de Souillac (Lot).

Depuis le 30 août, date du début de la commercialisation de l’offre de jeux Mission Patrimoine 2021, la Française des Jeux a collecté plus de 17 millions d’euros au profit de la Fondation du patrimoine. Les trois premières éditions ont rapporté 72 millions d’euros à la Fondation qui s’est engagée dans la restauration de plus de 600 sites en péril, dont 300 sont d’ores et déjà sauvés.