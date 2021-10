Loto du Patrimoine : un Finistérien remporte 150.000 euros

Ce n'est pas le pactole de 220 millions d'euros remporté vendredi à l'EuroMillions par un joueur français, "mais c'est tout de même bienvenue !", s'exclame le bar L'Océan sur ses réseaux sociaux. L'établissement qui domine le port d'Argenton-en-Landunvez a posté mardi soir une photo d'un tableau avec l'affichette d'un gain à 150.000 euros.

10.000 fois la mise

L'histoire remonte au jeudi 9 septembre dernier. Ce matin-là, un ouvrier venu boire un café achète un jeu à gratter "Mission Patrimoine" et remporte une petite somme. Il décide alors d'en reprendre un autre... et découvre ce joli gain à six chiffres, correspondant à 10.000 fois sa mise de 15 euros !

D'après le centre de paiement de la Française des Jeux dans le Finistère, l'homme s'est présenté le jour même pour encaisser son dû. Cet employé du bâtiment, qui construit actuellement sa maison, pourra à coup sûr "améliorer son projet et gâter ses proches".

Un jeu pas comme les autres

Lancé en 2018 par le président de la République Emmanuel Macron et l'animateur de télévision Stéphane Bern, le Loto du Patrimoine (une loterie et un jeu de grattage chaque année) permet de contribuer à restaurer des monuments historiques en péril grâce à la taxe que reverse l'Etat. D'après le ministre délégué aux Comptes Publics Olivier Dussopt, les trois premières éditions ont permis de récolter près de 72 millions d’euros. 100 sites ont déjà été restaurés dans l'ensemble du territoire, et 182 autres projets sont en cours.