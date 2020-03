Indre : le ticket Loto gagnant à 3 millions d'euros a été validé à Déols

Décidément, les joueurs qui fréquentent et jouent au bar-tabac "Les Trois Roys" à Déols sont chanceux. Le deuxième plus gros gain du loto dans l'Indre, 3 millions d'euros, a en effet été validé dans cet établissement tenu par les frères Cano.

Emmanuel Cano (l'un des patrons des Trois Roys à Déols) : "Nous sommes la maison du bonheur"

Emmanuel Cano a été averti par la Française des jeux, cela ne s'invente pas, ce vendredi 13 mars 2020. "La Française des Jeux m'a téléphoné pour m'annoncer la bonne nouvelle pour ce joueur. J'ai été surpris. C'est la deuxième fois que la foudre est tombée chez nous ! La première fois en septembre 2017, un joueur au grattage a gagné 600 000 € et là cela fait cinq fois plus. Comme je le dit à mes clients, nous sommes la maison du bonheur", sourit Emmanuel Cano.

C'est ici au Trois Roys à Déols tenu par les frères Cano Frédéric et Emmanuel les gérants du bar tabac loto pmu que ce fameux bulletin a été validé au cours du mois de février © Radio France - Sylvain ROGIE

Une fois qu'il se sera fait connaître auprès de la Française des Jeux, le deuxième plus gros gagnant du loto dans l’Indre sera invité à Paris au siège pour se voir remettre son chèque de trois millions d'euros. Frédéric et Emmanuel Cano espèrent maintenant que ce gros gagnant du loto (qui a coché le 5-10-19-24-37 et 6) reviendra aux Trois Roys à Déols. Histoire de fêter ce deuxième plus gros gain du loto dans l'Indre.