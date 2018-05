Corrèze, France

14 millions d'euros : c'est le gain remporté par un joueur qui a validé son ticket au tabac Souchard d'Ussel en Corrèze. Ce samedi 14 avril, cet homme joue comme il le fait depuis 25 ans deux fois par semaine, avec toujours les mêmes numéros.

C'est en regardant les résultats sur Internet que le joueur réalise qu'il est devenu millionnaire.

Fan de rugby, il compte profiter de son super gain pour partir un mois au Japon afin de suivre l'an prochain tous les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Il veut aussi s'acheter une maison et une voiture, sans oublier de gâter ses proches selon la Française des Jeux. Le gagnant a souhaité en revanche garder l'anonymat.

Là, c'est énorme !" - Frédéric Souchard, patron du tabac d'Ussel

La nouvelle, rendue officielle ce mercredi matin par la Française des Jeux, a même surpris le patron du tabac d'Ussel où le ticket a été validé. "Vous me l'apprenez" indique Frédéric Souchard, en expliquant qu'il n'avait jamais connu un tel gain dans son établissement, repris voilà six ans. "Au grattage, on a eu un gain de 20.000 euros sur un jeu à 2 euros, mais on n'avait jamais de gain à six ou sept chiffres. Là, c'est énorme !" dit-il, avouant du coup ne pas avoir la moindre idée de l'identité de l'heureux gagnant. Il reconnaît qu'un tel gain "fait de la publicité" et que cela "va peut-être inciter d'autres personnes à venir jouer".