Loto : un gain record de 18 millions d’euros en Moselle

La Moselle compte un nouveau millionnaire depuis le tirage du loto du lundi 23 janvier 2017. Un ticket gagnant à 18 millions d’euros y a été enregistré, mais on ne sait pas encore dans quelle commune. C’est le troisième ticket gagnant en moins d’un an en Moselle.

La cagnotte de 18 millions d’euros du Loto a été décrochée lundi 23 janvier en Moselle et c’est un record pour ce département. On ne sait pas encore dans quelle commune le ticket gagnant a été enregistré, la Française des jeux attend généralement que le nouveau millionnaire se manifeste auprès d’elle avant de commencer à communiquer, il a deux mois pour le faire. Ce qui est certain, c’est qu’un seul joueur (ou joueuse) a décroché le gros lot de 18 millions d’euros, le cinquième plus important de l’histoire du Loto selon le site Tirage gagnant.

Les plus gros gains du Loto en France. - Tirage gagnant

Déjà 15 millions d’euros à Forbach en mai 2016

En Moselle, il s'agit du plus gros gain. La Moselle qui enregistre un troisième millionnaire en moins d'un an, puisqu'un gagnant avait décroché 15 millions d’euros à Forbach en mai 2016, et un autre 7 millions d’euros à Clouange en février 2016. Plus ancien, il faut remonter à 1997 pour trouver un ticket gagnant à sept millions et demi d’euros, c’était à Metz.

