Loto : un joueur de Charente-Maritime remporte 3 millions d'euros

Encore un gros lot remporté en Charente-Maritime ! Un joueur a gagné 3 millions d'euros ce mercredi soir au loto. Le dernier, c'était en juillet, le retraité de Meschers-sur-Gironde avait touché 17 millions d'euros.

Le tirage au sort du loto de ce mercredi soir a porté chance à un Charentais-Maritime. Il a trouvé les bons numéros et remporte 3 millions d'euros. Pour l'instant, on ne sait toujours pas où il a validé son bulletin.

C'est peut-être vous... vérifier! Il faut avoir jouer : 8 9 18 26 32 et numéro chance 1.

Beaucoup de gros gagnants dans les deux Charentes

Le dernier gagnant en Charente-Maritime, c'était en juillet dernier. Un retraité de Meschers-sur-Gironde avait gagné 17 millions d'euros. En Charente, un joueur avait remporté en juin quatre millions d'euros.

Pour info : le gain le plus important en Charente-Maritime reste en 2013 à Montguyon : plus de 44 millions d'euros remportés à l'Euromillions.

Et en Charente, 50 millions d'euros à St Michel, le gagnant paie depuis la cantine aux écoliers.