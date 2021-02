Loto : une Haut-Savoyarde remporte 11 millions d'euros

Une femme d'une soixantaine d'années, bientôt retraitée, qui a joué dans un bar-tabac-presse à Annemasse, a empoché le pactole de 11 millions d'euros remporté en Haute-Savoie. C'est le troisième plus gros gain jamais enregistré dans le département.

L'année 2021 commence très bien pour cette Haut-Savoyarde et son mari, ils viennent d'empocher 11 millions d'euros au Loto. Cette femme d'une soixantaine d'années a validé son ticket gagnant dans un bar tabac presse à Annemasse, route de Bonneville. Elle va pouvoir profiter de cette somme colossale pendant sa future retraite.

Au début, ils n'y croient pas

Après le tirage du 23 janvier dernier, l'heureuse gagnante ne comprend pas tout de suite ce qu'elle vient de remporter. "Nous avons vu passer ce chiffre de 11 millions d'euros sans penser une seconde que ça pouvait être nous", raconte le couple. Ils avaient même lu un article dans la presse régionale évoquant ce gain, mais sans y prêter attention. Le mari avait pourtant vérifié les résultats sur internet. Mais ce n'est qu'en allant au centre de paiement de la FDJ qu'elle a compris la somme qu'elle allait empoché.

Sa persévérance a fini par payer. Cette joueuse régulière, qui avait commencé à tenter sa chance au Loto avec des collègues, jouait la même combinaison de chiffres depuis un certain temps. Elle avait déjà gagné quelques centaines d'euros en décembre dernier.

Des voyages, une maison et une voiture

La gagnante et sa famille prévoient déjà quelques projets avec tout cet argent. Ils ont des envies de voyages. Passionnés de marche, ils veulent en profiter pour s'évader et partir loin. Ils envisagent aussi de s’acheter une maison et une nouvelle voiture.