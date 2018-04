"On le sait pas forcément mais il y a beaucoup de poireaux bio en Ardèche". C'est pour cette raison et parce qu'elle "adore les poireaux" que la chanteuse et actrice Louane a déclaré dans l'émission "Hep Taxi" de la télévision publique belge francophone RTBF qu'elle voulait venir tourner un documentaire sur cette culture dans le département. Hasard (ou pas) du calendrier : l'émission a été diffusée dimanche 1er avril !

Louane dans l'émission "Hep Taxi" sur la RTBF. - RTBF Auvio - Capture d'écran