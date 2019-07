Indre-et-Loire : des motifs géométriques repérés dans un champ agricole à Louans

Ces motifs sont de plus en plus partagés sur les réseaux sociaux et à la télévision. On appelle ça des "crop-circle". À bord de son bi-place, un Tourangeau en a repéré un dans un champ de céréales situé dans le sud de l'Indre-et-Loire, à Louans.