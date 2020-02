Loulou, le chien blessé de Beaucaire, a bien été sauvé

C'est grâce à la mobilisation d'une centaine de bénévoles que ce chien, blessé et perdu en forêt dans le secteur de Beaucaire, a finalement été retrouvé et sauvé. L'association Animal's Planet recherche maintenant ses propriétaires.

Beaucaire, France

L'association Animal's Planet avait lancé un appel samedi dernier sur France Bleu Gard Lozère. Le chien Loulou avait disparu, perdu dans une forêt, sur le secteur de Beaucaire près du pont de Charenconne à l'ouest de la ville. Et il était gravement blessé. Près d'une centaine de personnes se sont rendues sur site, et relayées samedi et dimanche. L'animal a finalement été retrouvé et capturé dans l'après-midi, ce dimanche.

"Loulou a subi une attaque. Une morsure de sanglier, et probablement de renard aussi (...) l'appel à la radio a fonctionné. Je suis restée sur place 24/24h. Je tiens à féliciter nos bénévoles : vous êtes tous des héros !" Laura Panier, présidente de l’association Animal's planet dans le Gard.

Une cagnotte pour payer les soins vétérinaires

L'association Animal's Planet récupère et rend aux propriétaires les animaux fugueurs ou volés, par leurs propres moyens. Une cagnotte leetchi a été ouverte pour payer l'ensemble des soins vétérinaires.

"Sa patte apparemment est sauvée. On est soulagé. Là, il rentre au chaud, au refuge de Beaucaire. Il faut maintenant réussir sa 're-sociabilisation'. Le chien a vécu seul, apparemment, depuis au moins un an. On essaie de retrouver ses propriétaires." Laura Panier, présidente de l’association Animal's planet dans le Gard