Lourdes : la comédie musicale victime des intempéries

Le spectacle musical "Bernadette de Lourdes" a dû annuler sa représentation ce vendredi soir. Les violents orages ont partiellement inondé les loges et la salle de spectacle Robert Hossein. Les autres représentations sont maintenues.

Lourdes, France

Plusieurs centaines de spectateurs n'ont pas pu assister à la comédie musicale "Bernadette de Lourdes"ce vendredi soir. L'équipe a dû annuler la représentation du soir puisque la salle a été en partie inondée. L'eau s'est d'abord infiltrée dans les loges en sous-sol. Il a donc fallu remonter tous les costumes et accessoires derrière la scène. De l'eau a aussi envahi la salle Robert Hossein, "ça faisait comme des rivières le long des murs" raconte Roberto Ciurleo, le producteur du spectacle. Les pompiers de Lourdes sont rapidement intervenus pour pomper l'eau dans les loges, et la salle de spectacle est de nouveau sèche et peu accueillir du public. Les costumes ont été déplacés derrière la scène le temps que sèche la moquette dans les loges, il a donc fallu que les comédiens prennent leurs marques dans ce petit espace avant la nouvelle représentation.

On a commencé à voir de l'eau arriver depuis les sanitaires et les salles de bains des loges, on s'est retrouvé en quelques minutes avec 10cm d'eau" — Roberto Ciurleo

Roberto Ciurleo, producteur de la comédie musicale Copier

Dès ce samedi, les représentations ont repris. Les spectateurs concernés par cette annulation seront remboursés. Un épisode qui n'ébranle pas la comédie musicale puisqu'elle annonce une deuxième saison dans cette même salle, en 2020.