A Louverné, le château de la Motte transformé en logements sociaux

Le bâtiment et ses dépendances, qui datent du XIXème siècle, sont actuellement en travaux. 12 logements sociaux y seront livrés à l'automne.

C'est la vie de château à prix modéré ! En octobre, des couples, des familles ou des personnes âgées viendront s'installer dans le château de la Motte ou choisiront les anciennes écuries. Il y aura, au total, 12 logements sociaux. 6 dans la principale bâtisse et 6 autres, des duplex, dans les dépendances. Les appartements auront une superficie allant de 50 à 80 m2. Et surtout les loyers n'excèderont pas 400 euros hors charges. Le confort moderne allié au cachet et au caractère d'une construction vieille de 150 ans !

Les anciennes écuries transformées en duplex ! © Radio France

La municipalité de Louverné a fait appel à l'opérateur immobilier Méduane Habitat pour ce projet. L'ambition de départ est double : préserver un patrimoine et casser l'image péjorative du logement social.

Le chantier est en cours au château de la Motte © Radio France

L'autre partie du chantier c'est l'aménagement du parc jouxtant le château de la Motte afin d'en faire un jardin public, un lieu de détente et de jeux pour les Louvernéens.