Louverné : un cirque dans l'école pour apprendre autrement

Depuis le 20 mars, l'école Sainte-Marie de Louverné accueille le chapiteau du cirque Georget, des artistes tourangeaux spécialisés dans ces voyages pédagogiques. L'occasion pour les élèves d'apprendre autrement sous l'oeil de leurs professeurs.

Hervé Georget, le propriétaire du cirque familial a de nombreux talents. C'est un clown, il fait rire les élèves de la petite section au CM2. Mais surtout un magicien. Grâce à lui les journées d'école passent plus vite depuis le 20 mars. Son équipe d'une quinzaine d'artistes s'est posée à Louverné pour initier les 235 enfants aux activités du cirque : jonglage, funambulisme, trapèze, etc. "C'est génial, je me sens mieux que quand je vais à l'école normale", explique une élève. "En plus on a même plus de devoirs!", rigole un autre. Mais ce ne sont pas des vacances pour Chantal, maîtresse de CP. "On travaille, mais sous un autre jour. Je trouve intéressant de voir que certains enfants se révèlent, autrement que dans la classe. Même le regard sur eux changent, on les encourage plus facilement. Il y a de la joie !" s'enthousiasme-t-elle.

Initiation au trapèze pour un élève de CM1 de l'école Ste Marie de Louverné. © Radio France - Fabien Burgaud

"C'est un projet pédagogique, explique Hervé Georget. _Les enseignants ont travaillé sur l'histoire du cirque. Là c'est du concret. On est la cerise sur la gâteau car on est dans la cour de l'école. Mais je sais que les élèves vont travailler. Au cirque, plein de messages passent. Quand on loupe quelque chose, on recommence. C'est quelque chose que les instituteurs reprennent. Et surtout, même s'ils ne sont pas acteurs, ils découvrent les enfants autrement"._Les artistes accompagnent les enfants sur les animations avec un objectif : les préparer à monter sur scène vendredi soir. Et leurs familles seront sans doute dans les gradins.