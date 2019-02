Louvigné : des sacs poubelles pendus aux arbres de son jardin pour protester contre la municipalité

Louvigné, France

Dans le jardin de Yann Dupuits à Louvigné, la décoration de Noël a fait place à un tout autre style décoratif. Cet agent immobilier, à son compte, a en effet pendu des sacs poubelles aux arbres, accroché son bac à ordures sur la façade de sa propriété et entouré cette dernière avec du ruban de signalisation blanc et rouge, afin de protester contre l'installation de cinq conteneurs devant chez lui.

Le 16 janvier, la mairie a voté le changement de méthode de collecte des déchets avec la fin de la collecte en porte-à-porte au profit de l'installation des cinq conteneurs d'enfouissements. Cette délibération est loin de faire l'unanimité dans le quartier concerné, à deux pas de l'église. "Première chose : l'odeur, ça va être infernale. Les nuisances sonores aussi avec le verre que les gens vont déposer à n'importe quelle heure. Et par exemple en fin de soirée à la salle des fêtes. Le bruit des claquements aussi de ces conteneurs" liste Yann Dupuits, installé depuis seulement un an à Louvigné. Ce père de famille a testé les conteneurs enfouis sur la commune d'Argentré et n'a visiblement pas du tout été convaincu.

C'est devant la maison de Yann Dupuits que les cinq conteneurs devraient être installés © Radio France - Martin Cotta

Aujourd'hui, Yann Dupuits peut compter sur le soutien de plusieurs habitants de la commune, vent debout eux aussi contre l'emplacement prévu des conteneurs. Guy, son voisin, dénonce les méthodes de la municipalité. "C'est à dire aucune concertation préalable. Moi je ne me vois pas du tout en tant que voisin d'aller déposer mes déchets et créer une nuisance à mon voisin. Dans la rue on a que des nouveaux habitants, c'est la jeune génération qui s'installe. C'est abominable ! Quel accueil ..." explique t-il. "Il y a eu récemment une réunion publique. Aucune publicité n'a été faite à ce sujet. Nous n'étions qu'une trentaine sur 1.200 habitants du coup" poursuit Yann Dupuits.

Le propriétaire de la maison vient d'alerter le Préfet de la Mayenne dans un courrier. L'homme a également lancé une pétition en ligne et distribué des tracts dans tout le village ce mardi après-midi. La mairie de Louvigné n'a pas encore répondu aux sollicitations de France Bleu Mayenne.