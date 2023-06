Louvroil : un salarié d'Auchan mis à pied pour avoir chanté trop fort dans les rayons

A Louvroil, un salarié d'Auchan est resté sans voix après la décision de sa direction de le mettre à pied pour une journée. Auchan lui reproche de chanter trop fort dans les rayons du magasin. C'est une information révélée, ce lundi 5 juin, par nos confrères de la Voix du Nord .

La direction affirme avoir reçu des plaintes de collègues

L'histoire se déroule dans l'un des cinq plus gros Auchan de France en terme de chiffre d'affaires. Ce salarié travaille depuis près de 20 ans dans l'entreprise et a l'habitude de pousser la chansonnette dans les rayons du magasin. L'employé du rayon liquide, est souvent de bonne humeur quand il prend son poste à 5 heures du matin et il a pris l'habitude de chanter tout ce qu'il entend à la radio, diffusée dans l'hypermarché.

Sauf que selon la direction d'Auchan, cela ne plaît pas à tous ses collègues. Auchan affirme avoir reçu plusieurs plaintes de collègues : "Il chante très fort, tellement fort que ses collègues se plaignent. Certains doivent mettre des bouchons d'oreilles dans les rayons", raconte un porte parole d'Auchan. Depuis deux ans, la direction a donc averti à plusieurs reprises le salarié en question. Mais assoiffé de musique, l'homme ne s'est jamais arrêté. Il a été averti de sa mise à pied une journée, le 22 mai dernier, par courrier.

"J'ai jamais vu une sanction pour un truc pareil" Eric Dronsart, délégué CFDT au magasin de Louvroil

Une sanction qui ne passe pas du tout pour Eric Dronsart, délégué CFDT au magasin de Louvroil : "Travailler dans la grande distribution ce n'est pas toujours facile. Après une période covid compliquée, la seule façon d'extérioriser c'est de chanter, de déconner avec les collègues. Ce collègue avait l'habitude de chanter, peut-être un peu fort mais pas au point de se faire sanctionner pour des faits pareils, on est dans un autre monde."

Dans ce magasin de 500 salariés, le délégué CDFT ne comprend pas qu'un salarié puisse être sanctionné pour avoir chanter trop fort au travail : "On est des êtres humains, si ca gène quelqu'un, il suffit que la personne le dise, mais franchement de passer par des procédures et des mises à pied, vous vous rendez compte. Je suis sidéré. On va pas mettre quelqu'un dehors parce qu'il chante trop fort, il y a d'autres méthodes."

Depuis sa mise à pied, l'homme en question est en arrêt maladie. La CFDT et la CGT appellent à une manifestation en chanson ce mardi 6 juin, à 10h devant les bureaux de la direction d'Auchan à Louvroil. Un rassemblement musical où les syndicats promettent de chanter très fort et très mal!