Luchon-Superbagnères vend ses télécabines aux particuliers

La station de ski de Haute-Garonne, Luchon-Superbagnères remplace ses télécabines vieilles de 30 ans par un équipement tout neuf qui offrira plus de places assises. Les anciennes cabines sont en vente si vous avez envie d'une déco originale.

Le syndicat Haute-Garonne Montagne met en vente les 124 télécabines de la station de Luchon-Superbagnères, mises en service il y a 30 ans, alors qu'un nouvel équipement doit voir le jour pour la saison d’hiver 2022-2023. Les particuliers qui le souhaitent peuvent acquérir les anciennes cabines au prix unitaire de 500 euros.

Un chantier de renouvellement des télécabines

Les anciennes cabines seront remplacées par un ascenseur valléen, appelé "Crémaillère Express". Les nouvelles cabines, plus spacieuses, offriront dix places assises (contre quatre actuellement) et pourront transporter entre 1500 et 2500 passagers par heure. Elles pourront également transporter les vélos, les personnes à mobilité réduite, les brancards pour l’évacuation des blessés.

Ces cabines permettront aux visiteurs de rejoindre le plateau de Superbagnères depuis le centre-ville de Bagnères-de-Luchon, en 8 minutes seulement au lieu de 15 minutes.

Cette infrastructure installée sur une pente à dénivelé important (1 146 mètres) d’une longueur de 2 666 mètres, permettra de "diminuer la circulation automobile sur les routes de montagne et de préserver l’environnement" prévient le syndicat Haute-Garonne Montagne.

Les travaux de démontage ont démarré

Les travaux de démontage des cabines ont démarré le 11 avril par le retrait des 124 cabines du câble. Des travaux auront ensuite lieu de juillet à octobre. Les deux gares vont être prochainement détruites.

Ce nouvel équipement représente un investissement de 18 millions d'euros (cofinancé par le département, la Communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises et par l’État et la Région.

Infos pratiques : demande de réservation, à raison d’une cabine par famille, auprès de Haute-Garonne Montagne par mail : service.travaux@hg-montagne.com

Ces cabines quatre places mesurent 1,8 mètre de long, 1,40 mètre de profondeur et deux mètres de haut. Les attributions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes. Et ceux qui obtiendront une télécabine devront venir la récupérer sur le plateau de Superbagnères avec leur propre véhicule. Haute-Garonne Montagne procédera au chargement des cabines sur les véhicules (remorque) à l’aide d’un engin de levage, mais aucune livraison ne sera possible.