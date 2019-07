Lucidité et concentration avant les championnats d'Europe de montgolfière pour Rémi Ouvrard

Châtellerault, France

Lors de notre rencontre le jeune aéronaute Châtelleraudais est pressé, il lui reste quelques détails à régler avant le départ pour les championnats d'Europe. Après notre interview, il doit aller acheter plusieurs litres de Coca-Cola. Ceci n'est pas une blague, avant chaque compétition, Rémi Ouvrard apporte plusieurs litres de soda. La boisson à base de caféine et de sucre lui permet de rester lucide dans une compétition qui demande beaucoup de concentration.

Du 31 juillet au 4 août, à Angoulême, une cinquantaine d'équipages se donnent rendez-vous pour les championnats d'Europe. Au programme il y aura deux vols par jour, au cours desquels des cibles sont placées au sol. Les 50 montgolfières sont invitées à atteindre ces cibles le plus précisément possible.

Une première session a lieu au levée du soleil, une seconde, au coucher du soleil. Ces compétitions se déroulant en plein été, les jours sont longs et les nuits sont donc très courtes pour les compétiteurs.

Le dernier vol a lieu vers 21h30, ensuite il faut tout ranger, le lendemain on se réveille vers 4H00 du matin, donc on ne dort que 3 à 4 heures par nuit.

Rémi Ouvrard, aérostier

Avec un tel rythme, il faut donc parvenir à gérer les cycles de sommeil, des siestes en journée et des nuits d'au minimum 3 heures. Pour la famille Ouvrard père et fils il n'y aura donc aucun écart de sommeil permis durant les quelques jours de compétition.

Une lucidité nécessaire pour gérer les nombreux paramètres

Pour gagner la compétition il faudra être précis et atterrir au niveau de différentes cibles. La victoire se joue à quelques centimètres près, mais l'enjeu n'est pas seulement là. Au même moment plus de 50 montgolfières seront présentes dans les airs, autant de risques de collision dont il faudra se méfier à tous les instants, notamment lors des montées et descentes de ces ballons.

Exemple de championnat de Montgolfière - Rémi Ouvrard

Par ailleurs, une fois dans le ciel, les instruments de mesure seront nombreux, des ordinateurs, des tablettes et des boussoles qui permettent au navigateur et au pilote présents sur la nacelle de communiquer avec la terre ferme mais aussi de connaitre en temps réel les directions et les forces des vents.

Des alliés pour l'Europe, des concurrents en France

Derrière le monospace familial, la remorque est en place. A l'intérieur, s'y trouve une montgolfière en kit, nacelle, ballon plié, bouteilles de gaz et bientôt donc coca-cola. Il faudra ensuite tout remonter dans le bon ordre le jour du premier vol.

Durant cette compétition, Rémi Ouvrard (25 ans) sera accompagné de son père Jean-Daniel dans la nacelle. Le fils jouera le rôle de pilote, le père celui de navigateur. Deux semaines après ces championnats d'Europe, il y aura les championnats de France à Saint-Sylvestre-sur-Lot du 11 au 16 août. Changement d'ambiance, cette fois-ci le père et le fils seront opposés l'un à l'autre dans deux équipages différents.

Nous sommes habitués à cette rivalité, ça fait sept ans que nous sommes concurrents aux championnats de France. L'objectif c'est qu'au moins l'un de nous arrive sur le podium.

Rémi Ouvrard, aérostier

Des alliés aux championnats d'Europe puis des concurrents au championnats de France, s'ils ne sont pas frères comme les inventeurs de la montgolfière, piloter ces nacelles volantes reste chez les Ouvrard une histoire de famille.