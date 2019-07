Ludovic Legaye, un Creusois fou de solex, au départ de la course de Parsac

Parsac, France

Ludovic Legay a attrapé le virus du solex il y a plus de trente ans. Il avait douze ans quand il a commencé à s'intéresser aux vélomoteurs. Depuis, la passion ne l'a jamais quitté et samedi 27 juillet, ce père de famille de la Cellette, sera sur la ligne de départ des 6h de solex de Parsac. Avec son coéquipier, il espère bien monter sur l'une des marches du podium, malgré un début de saison compliqué.

Des solex qui montent à 110km/heures

Si vous n'avez jamais assisté à une course de solex, n'imaginez pas des pétrolettes qui avancent à deux à l'heure. Dans certaines catégories, les pilotes ont le droit de modifier les solex, afin d'améliorer leurs performances.

La plupart des pièces du solex ont été modifiées pour augmenter sa puissance. © Radio France - Camille André

Ludovic Legaye concourt dans la catégorie "superproto" et son solex est un véritable engin de course : " On monte à 110km/h sur les grands circuits. Mais à Parsac si on atteint les 90km/h, ce sera le maximum, car le circuit est très sinueux. Il y a des virages de la reprise, il faut un bon pilotage", décrit-il.

Un Creusois trois fois champion de France

"Cette année on a des bricoles depuis le début de saison, qui nous font perdre des places dans le classement," regrette Ludovic Legaye. Néanmoins, il vise un podium à Parsac. Il a déjà été trois fois champions de France ( en catégorie "origine améliorée") et deux fois champion du Limousin (en catégorie "super-proto").

Ludovic Legay espère un podium à Parsac © Radio France - Camille André

Ce père de famille croise les doigts pour que la météo se maintienne: "Sous la pluie, les solex sont très très durs à conduire. Dès qu'on accélère, la roue-avant rippe".