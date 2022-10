On lui demande un CV pour un stage de 3e, sa mère en publie un avec humour

Nous sommes quasiment tous passés par là : le fameux stage de 3e, et la galère qui va avec pour trouver une entreprise qui veuille bien accueillir quelques jours un adolescent. Un jeune de Joué-lès-Tours peut en témoigner, un patron lui a récemment demandé un CV, pour prendre en compte sa candidature. Sauf qu'à 14 ans, difficile de remplir les lignes, sans formation ni expérience professionnelle.

La mère du jeune homme, Florence Corbet, a donc décidé de créer un curriculum vitae plutôt original, voire même loufoque, pour pousser un coup de gueule. Le CV, posté sur le réseau social professionnel Linkedin , est devenu viral depuis deux jours. Plus de 500 000 vues.

Des informations tournées en ridicule

"Mon fils de 14 ans cherche son stage d'observation de 3ème et on lui demande son CV. Sérieux, les gars ??? Vous en aviez un CV, vous, à 14 ans ?". C'est avec ce message que Florence Corbet publie sur Linkedin le curriculum vitae humoristique créé pour son fils.

Son loulou, comme elle l'appelle, a fait bien des choses depuis la naissance. À commencer par faire ses premières dents et apprendre à marcher pendant une période de CDD de 2008 à 2011. "J'ai écrit CDD parce qu'on ne reste pas bébé toute sa vie", explique en riant la maman, contactée par France Bleu Touraine. Son fils a ensuite obtenu un CDD "Poseur de questions" où il a gagné le prix du meilleur déguisement de Spiderman au carnaval de l'école.

"Objectif : devenir un adulte sympa dans un monde pas trop con"

Toutes les informations sur ce CV sont tournées en ridicule afin de montrer l'absurdité de demander un CV à un adolescent. "On est d'accord qu'à cet âge-là, on n'a pas d'expérience. Qu'on lui demande sa motivation, je comprends, mais un CV, je trouve ça incongru. En tout cas, ça aura fait réfléchir et réagir", sourit Florence Corbet. Son fils a même reçu des propositions pour un stage de 3e. Et s'il a l'humour de sa mère, l'entreprise qui accueillera "Loulou" ne va pas s'ennuyer.

Le fameux CV :