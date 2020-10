Luka, 14 ans, un drômois ramasseur de balles à Roland Garros

Luka a 14 ans, il vient de Bourg-de-Péage (Drôme) et fait partie des plus de 200 petits ramasseurs de balles à Roland Garros cette année. C'est la première fois qu'il foule la terre battue du tournoi.

Un rêve devenu réalité pour Luka. À 14 ans, il est ramasseur de balles pour le tournoi de Roland-Garros 2020. "C'est énorme", se réjouit l'adolescent, originaire de Bourg-de-Péage. Luka joue au tennis depuis l'âge de ses trois ans. L'envie d'être ramasseur de balles lui a traversé l'esprit il y a quelques années, il a tenté l'expérience lors d'un tournoi local. "C'est plus impressionnant d'être sur le court que dans les tribunes", explique l'adolescent.

230 sélectionnés sur 4 000 candidats

Luka a dû passer deux sélections pour pouvoir fouler les courts de Roland Garros. Une première à Lyon, puis à La Grande-Motte (Hérault).

"Ils sélectionnent sur l'endurance et aussi sur la façon de faire passer les balles d'un fond à un autre", et il y a toute une technique, précise Luka, "Il ne faut pas jeter la balle. Un ramasseur, pour être bon, il faut qu'il soit très discret. Les roulés doivent être droits et précis". Luka a passé les sélections haut la main, même s'il reconnaît qu'il n'y "croyait pas du tout".

Des journées bien remplies

Il est donc à Paris, depuis le début du tournoi. Et il fait des grosses journées : "Quand on est sur le court central, on commence à 9h30, et à cause du Covid, on n'est pas remplacé de toute la journée. Ça fait plusieurs jours que je finis vers 23h."

Un rythme fatiguant, qui s'ajoutent aux courbatures, provoqués par la position qu'il doit tenir toute la journée. "Je suis accroupi, dans une position pas habituelle. Ça me fait un peu mal à la cuisse", avoue-t-il.

"C'est énorme de voir Nadal en vrai", Luka, ramasseur de balles à Roland-Garros

Mais sa récompense, c'est de pouvoir approcher ses joueurs de tennis préférés. Il a notamment assisté à un match de Rafael Nadal. "Même si moi, je suis pour Federer, c'est quand même énorme de le voir en vrai. Je le pensais pas si grand ! Il m'a un peu parlé aussi." Même s'il a l'habitude de le voir à la télévision, Luka était impressionné d'être si proche du numéro 2 mondial. "Je l'ai trouvé très musclé, et ça m'a surpris d'entendre son cri quand il joue !", confie-t-il, amusé.

"Les sièges sont vides"

Seule petite déception : il y a peu de monde dans les tribunes. Forcément, cette année, seulement 1 000 personnes sont autorisées par jour au sein du stade Roland-Garros. "La plupart du temps, ces personnes vont voir les gros matchs. Sur les petits cours, il n'y a presque personne", reconnaît-il, un peu déçu.

"Par contre, le jour où j'ai fait le match Alexander Zverev contre Pierre-Hugues Herbert, il devait y avoir 700 personnes. J'étais très surpris par l'ambiance. Alors je me suis dit, qu'est ce ça serait s'il y avait 15 000 personnes.", concède Luka.

Si l'adolescent veut participer à la finale, il a encore des sélections à passer. "On est notés tous les jours sur ce que l'on fait. Ceux qui ont les meilleures notes pourront travailler le jour de la finale", explique Luka. Et il mise sur une victoire de Dominic Thiem, "J'aurai bien dit Roger Federer, mais il a déclaré forfait", se désole l'adolescent.