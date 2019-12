Luminou, le nouveau collègue à poils des salariés de SAIEE, l'entreprise d'électricité

Les 14 salariés ont décidé d'adopter un chat errant qu'ils ont sauvé. Depuis Luminou se promène dans tous les bureaux, c'est devenu la mascotte de l'équipe, mais aussi des clients et fournisseurs.

Escaudain, France

Il y a un mois et demi, les salariés entendent les miaulements d'un chat affamé sous leur fenêtre, ils découvrent un croisé sacré de birmanie coincé en bas d'un container et décident de sauver l'animal. Ils arrivent à le remonter grâce à une grosse corde terminée par un noeud coulant.

Mais la pauvre bête est en piteux état, gringalet, plein de tics et de puces, des coussinets abîmés. Sur les conseils de l'association Liberty Cats, Les salariés l'emmènent chez le vétérinaire pour le soigner et voir si l'animal est identifié.

Il n'a pas de puce, l'équipe décide donc de lancer des appels sur les réseaux sociaux pour retrouver sa famille mais en vain.

Promenade entre les ordinateurs et sieste dans les bannettes

Ils ont donc décidé de l'adopter. Et le matou très câlin est devenu la mascotte de l'entreprise, toute l'équipe se cotise pour lui payer croquettes, litière, et même des jouets. Pendant les pauses, ils en profitent pour jouer avec lui. Luminou très chouchouté a repris du poil de la bête, doublé de volume.

Et Monsieur se promène partout, il a accès à l'intégralité des 120m2, il se balade sur les bureaux entre les ordinateurs, dort dans les bannettes, se repose dans la maison en carton imaginée par ses collègues ou dans son panier sous le sapin de Noel, et la salle de réunion est devenue aussi son royaume s'amuse Stéphanie l'assistante de direction qui vient aussi le week-end pour s'occuper de lui. Le we où le chauffage reste allumé pour qu'il soit à l'aise !

Luminou sur le bureau du patron Sylvain et câliné par Stéphanie, l'assistante de direction © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

La "ronron thérapie" qui détend les salariés, clients et fournisseurs

Luminou fait donc maintenant partie intégrante de la famille SAIEE, il a même un parrain, une marraine, Stephanie, des tontons, et un papy, un retraité qui passe de temps en temps dans la société. Bientôt, il aura même une puce au nom de l'entreprise. En tout cas, le patron Sylvain ne regrette pas sa recrue

Le matin tout le monde a droit aux câlins de Luminou, ça fait vraiment du bien, ça déstresse !

Et même les clients et fournisseurs sont devenus accroc à la bête à poils.