Luxeuil : un drapeau nazi arraché en 1942 remis au musée du combattant

Aujourd'hui nous sommes le 18 juin. Le 18 juin 1940, il y a 81 ans, à Londres le Général de Gaulle lançait le fameux appel à la résistance. Ce message du Général refusait ainsi la capitulation de la France face à l'ennemi nazi.

A Luxeuil-les-Bains, ce 18 juin 2021 prend aujourd'hui une connotation très particulière avec la remise au musée de la résistance d'un drapeau nazi.

Un drapeau arraché en cachette

En 1942, la nuit vient de tomber sur Luxeuil-les Bains, trois adolescents du collège saint Colomban décident de retirer le drapeau nazi qui flotte sur la ville. Ils grimpent sur le toit de l'hôtel de ville, et redescendent avec le drapeau.

Ces trois copains ont 17 ans, ils se nomment Alexis Hiessler, Roger Fleury et Michel Eheret. Un seul de ce groupe est toujours vivant, c'est le père Alexis Hiessler. Après avoir passé des années auprès de ses paroissiens, le père Hiessler passe sa retraite à son domicile à Epinal, il a 96 ans. Le père Hiessler insiste, son prénom il souhaite qu'on le prononce "Alexisse".

Le père Alexis Hiessler dans son fauteuil nous raconte son histoire © Radio France - Jean-François Fernandez

Etonnamment alerte et bavard pour son âge, le père Hiessler revient sur cette nuit de son adolescence où ils étaient montés sur le toit. Les toitures de l'hôtel de ville de Luxeuil-les-Bains, de la basilique Saint-Pierre et du collège Saint-Colomban sont voisines. Pour ces trois adolescent c'était insupportable de voir ce drapeau nazi sur le toit d'une église. Ils décident donc de grimper sur le toit, arrachent le drapeau, et le cachent.

Les trois adolescents pris en photo dans leurs années collège - Anciens de Saint Colomban

Une fois descendus, Alexis cache dans son casier au collège le drapeau. Le lendemain, les Allemands font une descente au collège Saint-Colomban, ils sont outrés et recherchent le drapeau. Avec l'aplomb de sa jeunesse, le jeune Hiessler leur répond "vous pensez bien qu'il est parti avec le drapeau, il est loin". Les Allemands repartis, le jeune Hiessler dépose le drapeau dans le commerce de ses parents à proximité, il demande à sa mère de le cacher, les Allemands ne doivent pas faire le lien entre ces commerçants et les collégiens rencontrés plus tôt.

Un drapeau caché durant des années

Pendant des années, le drapeau est caché. En 2014, Jean-François Mailllot, le président des anciens élèves et amis de l'école Saint Colomban reçoit ce fameux drapeau. Du drapeau nazi, il ne reste que la croix noire dans un cercle blanc, le tour rouge a disparu.

Ce qu'il reste de ce drapeau nazi - Jean-François Maillot, les amis de Saint Colomban

Ce 18 juin 2021, jour hautement symbolique, une cérémonie est organisée à Luxeuil-les-Bains pour la remise officielle au musée du combattant de ce qu'il reste de ce drapeau.

Des élèves de 3e du collège vont remettre un diplôme d'honneur au père Alexis Hiessler. Une cérémonie organisée par les anciens élèves et amis de l'école Saint-Colomban. Pour le père Alexis Hiessler, ce n'était pas un acte de bravoure, c'était pour s'amuser et parce que la vue de ce drapeau était insupportable.