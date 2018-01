Maubeuge, France

Un enterrement joyeux ce midi dans la cour de récré du lycée Notre Dame de Grâce de Maubeuge, les classes de seconde ont enterré avec leur professeur, leur capsule temporelle, en clair une boite métallique remplie de souvenirs, après une petite cérémonie dans la langue de Shakespeare.

Un concept américain copié par une prof d'Anglais, Anne Sophie qui a convaincu ses 5 collègues enseignants d'Anglais de participer au projet pour faire un exercice, un peu plus ludique que d'habitude.

Les profs ont donc demandé aux élèves de faire des petits carnets où ils ont noté les grands évènements de 2017 comme la mort de Johnny, l'épopée de Thomas Pesquet ou encore la folie du Hand Spinner, et puis aussi de choisir des objets d'aujourd'hui comme une clé USB où ils ont copié des photos du lycée, des clichés des élèves. Des traces en fait de leur jeunesse qui seront des sortes de documents historiques dans le futur.

C'est émouvant, comme ça tout le monde aura des souvenirs de nous, c'est cool, Marc et Sirine

En plus des souvenirs, des prédictions pour 2028

Les jeunes ont ont aussi imaginé le monde dans 10 ans, et ils sont plutôt optimistes, évidemment beaucoup souhaitent la paix dans le monde, d'autres rêvent de voitures volantes, et plus réalistes, certains imaginent d'énormes progrès dans la médecine qui permettraient par exemple de dessiner des organes avec des imprimantes 3 D dans le futur.

La capsule temporelle © Radio France - RBV

Avec cette projection dans le futur les jeunes s'imaginent avec 10 ans de plus, vieux disent il tous dégoutés. Et puis ils essayent de dresser le portrait des lycéens qui vont découvrir leurs souvenirs, "encore plus absorbés par les tablettes et smartphone" pensent Emma et Camille qui craignent que leurs successeurs soient "un peu superficiels".

Ambre et Bianca s'imaginent elles la tête des jeunes en découvrant leurs photos, "ils vont rigoler, beaucoup même", s'amusent les filles qui avouent se moquer du style des gens qui ont 10 ans de plus qu'elles.

Les copines se sont déjà donné rdv dans 10 ans pas sur la marche des Grands Hommes mais bien au fond de la cour du lycée Notre Dame de Grâce pour déterrer leurs souvenirs de jeunesse avec leurs successeurs.