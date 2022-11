VIDÉO - "On m'a prise pour une folle" : en Moselle, un renard "chapardeur" vole les affaires des habitants

La nuit est tombée sur la petite commune de Jouy-aux-Arches, près de Metz, ce mercredi 9 novembre. Seuls quelques lampadaires restent allumés dans le quartier situé tout proche de la forêt voisine. Karine ouvre la porte de sa maison et nous invite à entrer. Direction la cuisine et sa porte-fenêtre. Là, sur la petite terrasse, deux gamelles de croquettes servent à nourrir les chats de la maison. "C'est là qu'il apparait tous les soirs", murmure-t-elle. "Il descend la petite pente du jardin et il vient manger ici." Il, c'est un jeune renard qui, depuis la fin de l'été, fait le tour des maisons du quartier et vole les affaires des habitants.

C'est Karine, habitante de Jouy-aux-Arches depuis 23 ans, qui l'a vu la première, en pleine nuit, à la fin du mois d'août. "Il était 1 heure du matin", se souvient-elle. "Je suis monté à l'étage pour manger et au bout d'un moment, j'ai entendu l'un de mes chats grogner. Je suis redescendue avec ma lampe de poche, j'ai regardé partout et je me suis retrouvé nez-à-nez avec un renard dans l'entrée." Prise de panique, Karine prend ses chats et remonte à l'étage. "Quand je suis revenue à 4 heures du matin, il était parti."

Le jeune renard va de terrasse en terrasse pour manger les croquettes des chats. - Karine Tarini-Schorp

Des chaussures et des télécommandes qui disparaissent

Le lendemain, elle raconte l'histoire à son mari. "Il ne me croyait pas !", s'exclame la Mosellane. "En 23 ans à Jouy, on n'avait jamais vu de renard ici. Un autre soir, il est à nouveau entré, et c'est là que mon mari l'a vu. Il mangeait tranquillement les croquettes du chat dans la cuisine." Le renard passe de plus en plus souvent, et commence même à voler des objets. "Un jour, je vois le couvercle de l'aquarium par terre", continue Karine. "Je me dis que je vais nourrir les poissons : plus de nourriture pour poissons ! Dans la foulée, je veux allumer la télé : plus de télécommande !"

Elle fait alors le rapprochement avec les visites quotidiennes du renard. "Les gens ne me croyaient toujours pas, on m'a prise pour une folle au début !", s'amuse-t-elle. Juste en face, ses voisins ont eux aussi été victimes du renard "chapardeur". "Chez nous, c'est vers 22 heures qu'il passe", explique Alexandre. "C'est vrai qu'au début, on s'est dit que la voisine carburait à fond", rigole Sophie, sa compagne. "Mais on s'est moins moqués quand on a nous aussi eu des chaussures qui ont commencé à disparaitre devant l'entrée. Ce sont les voisins qui nous les ont rapportées, ils les ont retrouvées dans leur jardin."

Un renard joueur avec les chats

Depuis quelques semaines, les messages se multiplient sur les réseaux sociaux. Des habitants de Jouy-aux-Arches lancent des appels pour retrouver toutes sortes d'affaires, ou bien publient des photos d'objets retrouvés près de chez eux. Et le renard a déjà un petit surnom : Mireille, comme le prénom de la mère d'Alexandre. "Parce que comme elle, il est très maniaque et ramasse les affaires qui trainent", sourit le Mosellan. "Et puis un soir, on a réussi à observer l'animal sauvage de près, depuis notre porte-fenêtre", raconte Sophie. "Désormais, il vient toujours au même endroit pour jouer avec notre chat à travers la vitre !"

"On est tous fascinés quand on le voit apparaitre à la porte-fenêtre." - Sophie, habitante de Jouy-aux-Arches

"On a vraiment une sorte de fascination", continue la quadragénaire. "C'est un animal sauvage, on n'a pas l'habitude et c'est vrai que quand on raconte ça dans notre environnement familial, ça surprend toujours. On ne s'attend pas à voir un renard à sa porte-fenêtre." Un moment très impressionnant pour les enfants du quartier. "Pour eux, c'est un événement incroyable ! Surtout qu'il n'est pas du tout agressif, c'est juste une rencontre et c'est ce qui ce rend ce genre de moment très agréable", explique Sophie.

Mais vous vous demandez sûrement si France Bleu Lorraine a pu apercevoir le renard chapardeur de Jouy-aux-Arches. Manque de bol, en revenant chez Karine, son mari nous apprend qu'il est venu se nourrir quand nous étions chez les voisins. "J'ai paniqué, je ne savais pas si je devais vous appeler ou crier", explique le riverain. Nous repartons donc bredouilles. À croire que, comme Karine, on va nous traiter de fous !