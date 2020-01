Galette des Rois : des fèves "Madame Bovary" à Ry, le village qui a inspiré Flaubert pour son roman

Ry, France

Dans le village de Ry, en Seine-Maritime, Emma Bovary est partout. Le souvenir de l'héroïne de l'écrivain Gustave Flaubert est entretenu à tous les coins de rue. À tel point que la boulangerie - qui s'appelle "Les délices de Mme Bovary" - a glissé dans les traditionnelles galettes des rois pour l'Épiphanie 2020, 1.300 fèves à l'effigie des personnages de l'histoire. Une jolie manière d'allier l'utile à l'agréable.

1.300 fèves à l'effigie des personnages du roman "Mme Bovary" sont glissées dans les galettes de la boulangerie de Ry. © Radio France - Christine Wurtz

Madame Bovary ? Ça remonte à loin !

Bien sûr, la gérante de la boulangerie, Audrey, a lu le roman ("Oui oui, je l'ai lu à l'école") mais quand il s'agit de se souvenir du prénom des amants d'Emma, elle sèche un peu. On ne peut même pas compter sur les anciens. Jean vient commander sa galette : l'histoire de Madame Bovary ? "Ça remonte à loin !" élude-t-il. Quant à Sébastien, le boulanger et mari d'Audrey, "le problème c'est que le soir, je lis une page et après c'est fini, il n'y a plus personne." Finalement ce sont les touristes que nous avons rencontrés qui parlent le mieux d'Emma Bovary, "une pauvre femme mariée qui s'ennuyait, elle a été voir ailleurs."

Le village de Ry a inspiré Gustave Flaubert pour son célèbre roman, "Mme Bovary". © Radio France - Yves-René Tapon

Mille-trois-cents médaillons sont cachés dans les galettes des "Délices de Madame Bovary", c'est donc l'occasion de se régaler tout en révisant ses classiques. En vous souhaitant tout de même de ne pas tomber sur le cocu de l'histoire...