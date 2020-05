Madame est en Franche-Comté, monsieur en Mayenne : les amours confinées d'un couple séparé par 800 kilomètres

Lundi 11 mai, c'est le déconfinement. Mais pas question de faire plus de 100 kilomètres autour de son domicile. Une situation de plus en plus désagréable à vivre pour deux amoureux séparés depuis 8 semaines.

L'un est en Mayenne, Dominique, l'autre à Besançon, Melha. Cet amour, c'est hélas une histoire de chiffre. Et quel chiffre ! 800 kilomètres les séparent en ce moment : "il est parti voir sa maman avant le confinement et il est resté confiné en Mayenne. Il n'a pas pu repartir quand le gouvernement a pris cette décision" confie Melha à France Bleu.

Voilà, Dominique est confinée dans la campagne mayennaise. Impossible de retourner en Franche-Comté pour l'instant : "c'est vraiment difficile, je vous avoue même que j'ai du mal à dormir dans le lit conjugal. Du coup, je vais au salon et je m'endors sur un fauteuil" poursuit-elle.

Heureusement, le téléphone n'est pas coupé. On prend des nouvelles, on se fait des bisous à distance : "on reste en contact par sms, on s'appelle quand il y a du réseau, on parle de la météo, des choses qu'on va faire le jour même, des projets pour plus tard, un voyage".

Dominique est moralement atteint, ça devient très dur. Melha, elle, est patiente, "je prends ça avec philosophie. Il est avec sa maman, c'est joli". Et les retrouvailles, c'est pour très bientôt pense-t-elle : "je sais qu'il va rentrer, il ne faut pas se laisser abattre. Demain est un nouveau jour, on rattrapera le temps perdu".

Le couple étant domicilié à Besançon, Melha espère que son compagnon pourra obtenir une dérogation exceptionelle de déplacement une fois le confinement levé.

►►ECOUTEZ