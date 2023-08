Maëlle sillonne l'Yonne pour masser les animaux malades et maltraités

Dans l'Yonne, une femme murmure à l'oreille des chevaux. Maëlle Izorche sillonne le département, l'Aube, la Seine-et-Marne et la Marne pour masser les animaux. La professionnelle, passionnée d'équitation, s'occupe des chevaux mais elle prend également soin des chiens, des chats et des lapins.

La masseuse s'occupe à la fois d'animaux malades, souffrant d'arthrose par exemple, et d'animaux traumatisés par des maltraitances. La jeune femme essaie de les soulager et de leur apporter du bien-être. Récemment, elle s'est rendue à Bœurs-en-Othe pour masser un ancien cheval de course avec de lourdes séquelles.

De la musique relaxante et un massage

Redwillow Impérial est un étalon Pur-sang au pelage brun et à la crinière noire. Avant de commencer le massage, Maëlle met une musique relaxante. "Ça leur donne des phéromones et ça les calme", explique-t-elle. Elle s'occupe ensuite des muscles et des ligaments de l'animal pendant une heure. "Ça lui plaît", confirme la masseuse en tapotant le flanc de l'animal.

Le cheval, mesurant 1m75 et pesant 550 kilos, a l'air d'apprécier le massage. "On est là pour leur apporter du bien-être et les détendre, précise la masseuse animalière. Quand on nous masse, ça soulage nos douleurs et ça nous fait du bien, c'est pareil pour eux".

Pendant une heure, l'étalon a eu droit à un massage relaxant pour soulager ses douleurs © Radio France - Justine Claux

Les animaux soignés comme des athlètes

Red Willow, ancien cheval de course, avait de nombreuses douleurs. "Il a gardé des séquelles, assure Karine, sa nouvelle propriétaire. Il avait beaucoup de douleurs, il devait partir à l'abattoir, alors ce massage, c'est pour le détendre et c'est préventif".

Les animaux sont comme des sportifs de haut-niveau, "ils ont aussi besoin d'être massés, insiste Maëlle. Les athlètes ont des kinésithérapeutes, pourquoi pas eux ? Il faut chauffer leurs muscles avant un effort pour éviter une entorse ou une tendinite". Après son massage, le cheval a eu droit à une carotte en récompense.

Maëlle Izorche propose des massages d'une heure à 50 euros, hors frais de déplacement.