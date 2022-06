Magalie Vaé, ancienne gagnante de la Star Ac' 5, a donné un concert dans un EHPAD du Cher

"Pour moi, c'est un concert comme un autre". On est loin des plateaux de la Star Académie qu'elle a remporté en 2005, ou des grands salles de concerts, mais Magalie Vaé mouille autant la chemise à l'EHPAD de Massay qu'ailleurs. "Je me donne autant que sur une scène ou il peut y avoir 100, 200 personnes ou plus. C'est un public qui a le droit d'avoir des concerts" sourit la chanteuse.

"C'est un air qui est gravé les mémoires !"

Dans la salle, Magalie Vaé alterne les grands classiques de la chanson française. "Bien sûr, on adapte le répertoire. Mais on fait quand même des chansons récentes, comme Vianney, Clara Luciani ou Joyce Jonathan, car ils en écoutent aussi !"

Johnny, un résident, est conquis. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il fredonne certains airs et bouge les jambes en rythme. "Aznavour, Annie Cordy... C'est immortel ces chansons ! Mais malheureusement, je ne peux plus danser" confie celui qui a notamment particulièrement chanté sur "Aux Champs Elysées", de Joe Dassin : "Ça, c'est un air qui est gravé dans les mémoires !"

Reportage à l'EHPAD de Massay, pour le concert de Magalie Vaé Copier

La musique, presque une thérapie

"Tout est dans le regard" de ce public, souligne Magalie Vaé. "Ils ne vont pas taper les mains toutes les deux minutes, se lever, crier... Mais c'est au regard. Pour moi, c'est dans ce sens là où c'est quelque chose de différent de d'habitude."

"Je me donne autant que pour un concert devant 100, 200 personnes ou plus" - Magalie Vaé Copier

"Je n'irai pas jusqu'à dire que la musique est une thérapie, mais on en est pas loin" appuie le directeur de l'Hostellerie du Château, Régis Clamer. "On est dans la sensibilité, et les personnes âgées sont toujours très sensibles. Même parmi les plus dépendantes, le fait qu'il y ait de la musique, ça leur rappelle des choses, et ça apaise."