Magique Marseille vue depuis les yeux de la Bonne Mère

Les images vertigineuses sont signées Didier El Rharbaye, adjoint en charge du patrimoine à la mairie de Marseille. Il fait partie de ces rares privilégiés qui ont pu grimper à l'intérieur de la statue de onze mètres, la Vierge à l'enfant dorée à la feuille d'or. La Bonne Mère domine Marseille au sommet de la basilique consacrée en 1870. L'élu a visité les équipements d'éclairage. Dans le cadre des économies d'énergie, le point culminant de la cité phocéenne doit revoir son illumination avec un équipement LED, moins dispendieux. Autant dire que le Marseillais en a eu "un frisson inoubliable. Quand on est là-haut, on n'a plus envie de redescendre".

L'accession au sommet de la statue est interdite au public.