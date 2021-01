Mahault, premier bébé de l'année 2021 en Seine-Maritime, née au Belvédère

La petite Mahault était attendue ce 4 janvier 2021 mais elle a décidé de faire un joli cadeau à ses parents pour le passage à la nouvelle année. La petite fille est née ce 1er janvier à 00h36 à la maternité du Bélvédère, à Mont-Saint-Aignan. Elle est le premier bébé de l'année à avoir vu le jour en Seine-Maritime.

Un pari sur son année de naissance

La future maman est arrivée à la maternité le 31 décembre 2020 raconte le jeune papa Antoine: "ma compagne avait des contractions, nous sommes partis rapidement". Le couple arrive aux alentours de midi au Belvédère, quelques heures plus tard, ils s'installent en salle de naissance. "Comme on voyait le temps passer, on a fait un pari avec ma compagne et c'est moi qui ai gagné, j'étais sûr que Mahault arriverait en 2021", raconte Antoine, sourire aux lèvres.

La petite fille de 3 kilos 100 a poussé son premier cri peu de temps après. "Nous nous sommes rendus compte que nous étions passés en 2021 quand on a entendu l'équipe poussé des cris de joie". le couple se souviendra longtemps de cette Saint-Sylvestre fêtée de la plus belle des manières.