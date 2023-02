Une habitante de Maidières lègue plus d'un million d'euros à la commune

Gérard Boyé, le maire de Maidières n'en revient toujours pas. "Lorsque le notaire nous a annoncés la somme que le legs représentait, on s'est demandé avec mes adjoints s'il avait bien positionné la virgule parce que ça avoisine tout de même le million d'euros".

Ce legs inattendu provient de Mlle Marcelle Verelle, ancienne enseignante, décédée en 2018 à l'âge de 96 ans. Elle a décidé de céder sa fortune composée de sa maison et de divers placements en assurance-vie d'une valeur totale d'environ un million d'euros à la commune. "En échange, elle souhaite seulement que l'on entretienne sa tombe, ce qui sera fait" explique Gérard Boyé.

"Maintenant qu'on a du pétrole, il va falloir mettre les idées en marche"

Sur l'utilisation de cette somme, l'édile ne manque pas d'idée "ça nous ouvre des perspectives dans un contexte de contraintes budgétaires, on va notamment pouvoir rénover les bâtiments communaux, nous allons engager des travaux d'extension du périscolaire, un peu de voiries, accompagner les associations, bref avant, on avait des idées et pas de pétrole, mais maintenant, on a du pétrole et il va falloir mettre les idées en marche" ironise Gérard Boyé. Il conclut : "c'est bien la première fois que ça nous arrive et j'espère que ce n'est pas la dernière fois".